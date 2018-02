Provincia financia a Nación con Letras por u$s 753 millones

El Ministerio de Finanzas dispuso la emisión de dos series de Letras del Tesoro en dólares por un monto total de u$s 753 millones, a 56 días de plazo, que suscribirá la provincia de Buenos Aires.



A través del artículo 1 de la Resolución 27 publicada en el Boletín Oficial, se emitirá una Letra por un monto nominal de hasta u$s 502 millones, con fecha 23 de febrero y vencerá el 20 de abril próximo.



La amortización será íntegra al vencimiento y los intereses son de cupón cero (a descuento), y este título será intransferible por lo que no tendrá cotización en los mercados de valores locales e internacionales.



Por otra parte, el artículo 2 dispone la emisión de una Letra del Tesoro por un monto nominal de hasta u$s 251 millones, que también suscribirá la provincia de Buenos Aires, con fecha de emisión el 23 de febrero y vencerá el 20 de abril.



La amortización también será al vencimiento, con intereses de cupón cero (a descuento),

y esta Letra es intransferible y no tendrá cotización en los mercados de valores locales e internacionales.