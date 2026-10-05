Flávio Bolsonaro celebró el triunfo y palpitó el balotaje: "Faltan pocos días para el rescate de Brasil"

El candidato celebró el avance de su espacio y palpitó la definición con Lula. También agradeció el apoyo de Javier Milei y anticipó una mayor cercanía bilateral.

Flávio Bolsonaro celebró este lunes su victoria en la primera vuelta de las elecciones presidenciales de Brasil y proyectó el resultado hacia el balotaje del próximo 25 de octubre contra Luiz Inácio Lula da Silva. El candidato del Partido Liberal (PL) también destacó el avance de su espacio en el Congreso y aseguró que el país votó por un cambio.

“ ¡Gracias, Dios! ¡Gracias, Brasil! El país se manifestó en las urnas por el cambio y por el futuro. No solo en la Presidencia de la República, sino también en el Senado y en la Cámara de Diputados”, escribió Bolsonaro en su cuenta de X tras conocerse los resultados.

El candidato del PL obtuvo el 47,17% de los votos válidos , mientras que Lula terminó segundo con el 44,99%. La diferencia fue de 1,87 puntos porcentuales, equivalente a más de 2,2 millones de sufragios, pero ninguno logró superar el 50% necesario para quedarse con la Presidencia en primera vuelta.

Obrigado, Deus! Obrigado, Brasil!O país se manifestou nas urnas pela mudança e pelo futuro! Não apenas na Presidência da República, mas também no Senado e na Câmara dos Deputados.A maioria esmagadora que fizemos no Congresso trará de volta a segurança jurídica que o país tanto precisa para crescer. O Legislativo federal está configurado para um Presidente como Flávio Bolsonaro!Parabéns também aos governadores e deputados estaduais eleitos. Faço o compromisso de sempre colocar o povo acima de qualquer questão partidária, pois, por exemplo, o combate efetivo ao narcoterrorismo tem que ser feito em conjunto com Governadores e Prefeitos.Faltam poucos dias para o resgate do Brasil! Bora pra cima com tudooooooo!!!

Bolsonaro aprovechó el resultado para destacar también el crecimiento de su fuerza en el Poder Legislativo: “La mayoría abrumadora que logramos en el Congreso traerá de vuelta la seguridad jurídica que el país tanto necesita para crecer. El Poder Legislativo federal está configurado para un Presidente como Flávio Bolsonaro”, afirmó.

El dirigente también felicitó a los gobernadores y diputados estatales electos y sostuvo: “Me comprometo a siempre poner al pueblo por encima de cualquier cuestión partidaria, pues, por ejemplo, la lucha efectiva contra el narcoterrorismo tiene que hacerse en conjunto con Gobernadores y Alcaldes”.

Hacia el cierre de su mensaje, Bolsonaro apuntó directamente a la segunda vuelta y dejó una frase para sus seguidores: “¡Faltan pocos días para el rescate de Brasil! ¡Vamos con todoooooooo!!!”.

Flávio Bolsonaro le respondió a Milei y anticipó un acercamiento entre Argentina y Brasil

El resultado electoral también tuvo repercusiones en la Argentina. Javier Milei felicitó públicamente a Bolsonaro por imponerse en la primera vuelta y volvió a expresar su respaldo al candidato del Partido Liberal de cara al balotaje contra Lula: “La libertad avanza en Brasil. Felicitaciones, querido amigo Flávio Bolsonaro, por esta histórica elección ante el comunista de Lula”, escribió el mandatario argentino.

Milei también puso el foco en el futuro del vínculo bilateral y aseguró que espera que ambos países puedan seguir siendo “grandes socios comerciales, culturales y políticos”. Además, sostuvo que “las oportunidades para nuestras naciones, trabajando juntos, son infinitas”, en un mensaje que fue interpretado como una nueva señal del alineamiento político entre ambos dirigentes.

Obrigado, meu amigo @JMilei ! Muito em breve nossas nações estarão mais próximas! Deus no comando! — Flávio Bolsonaro (@FlavioBolsonaro) October 5, 2026

Milei también puso el foco en el futuro del vínculo bilateral y aseguró que espera que ambos países puedan seguir siendo “grandes socios comerciales, culturales y políticos”. Además, sostuvo que “las oportunidades para nuestras naciones, trabajando juntos, son infinitas”, en un mensaje que fue interpretado como una nueva señal del alineamiento político entre ambos dirigentes.

Bolsonaro recogió el mensaje y le respondió directamente: “¡Gracias, mi amigo @JMilei! ¡Muy pronto nuestras naciones estarán más cerca! ¡Dios al mando!”. El intercambio profundizó una relación que ya había tenido varios gestos públicos durante la campaña y se produjo en medio de las expectativas del Gobierno argentino por un eventual cambio político en Brasil. En la Casa Rosada consideran que una victoria del candidato del PL podría favorecer una mayor coordinación bilateral y regional.