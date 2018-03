Cuáles fueron los sectores más afectados por la apertura comercial

El aumento del déficit comercial impactó en términos productivos y de empleo, viéndose varios sectores afectados al perder participación frente a los productos importados.



En este marco, una medición realizada por la consultora Radar desde 2015 hasta 2017 inclusive, dio a conocer que el impacto no se limita a sectores denominados sensibles (por ejemplo el textil), sino que incluye bienes de capital, insumos difundidos, bienes intermedios y otros bienes de consumo.



• Sector automotriz



Según Radar, se registró un fuerte crecimiento de Vehículos terminados acompañado de la caída de la producción, afectado por menores ventas al mercado local de autos nacionales (-7,5% en 2015 vs 2017).



En este contexto de caída de la producción automotriz (-10,3% 2015 vs. 2017), las importaciones de Autopartes pasaron de u$s 7.900 millones a USD 8.300 millones (+5%).



"Esto da cuenta de cierta desintegración de la producción nacional, es decir, una menor participación de autopartes en los vehículos fabricados localmente, señaló el informe.



• Calzado



Las importaciones de Calzado terminado crecieron 54% entre 2015 a 2017, mientras que las partes de calzado cayeron -7% (medidos en cantidades). El sector es uno de los más afectados en términos de empleo, cierre de empresas y caída de la producción.



• Textil e Indumentaria



Otro de los rubros de consumo masivo que presentó una fuerte caída de los niveles de producción y en los que se registran aumentos de las compras al exterior es Indumentaria. En el período analizado, las importaciones crecieron 83% medidas en cantidades.



• Fitosanitarios



2016 registró una fuerte suba de las importaciones de Fitosanitarios (agroquímicos) de origen chino, que no cumplirían con las normas de calidad requeridas. En noviembre de ese año se establecieron Licencias No Automáticas (LNA) debido al impacto en la producción nacional. En la última modificación de LNA de enero, fueron eliminadas.



Se calcula que entre 2015 a 2017 crecieron en un 38%, 63% proveniente de China (en toneladas).



• Equipamiento Eléctrico



Si bien no hubo subas significativas de las compras al exterior de los productos del rubro (salvo Aparatos de iluminación o Seccionadores), y dado que la actividad del sector cayó (-20% según ADIMRA entre 2015 y 2017), hubo en los hechos una sustitución de producción nacional por importados.