Plazo fijo: cuánto ganás por mes si depositás $750.000

Las decisiones de política monetaria, la inflación y el comportamiento del mercado influyen directamente sobre los rendimientos.

Con las tasas actuales, una inversión de $750.000 puede superar los $10.000 en un mes.

Los plazos fijos siguen siendo una de las herramientas de ahorro más utilizadas por los argentinos que buscan preservar su capital y obtener ganancias sin asumir grandes riesgos. Aunque las tasas actuales se encuentran lejos de los niveles observados durante períodos anteriores, continúan siendo una alternativa para quienes priorizan la seguridad y la simplicidad al momento de invertir.

Para quienes cuentan con $750.000, los rendimientos actuales permiten calcular cuánto dinero se obtiene al vencimiento y qué alternativa resulta más conveniente. La diferencia entre operar desde una sucursal o hacerlo mediante home banking puede representar miles de pesos más al finalizar el plazo de 30 días.

Tomando como referencia las tasas publicadas por el Banco Nación, una inversión de $750.000 nos da resultados diferentes según la modalidad elegida.

Esto significa que al vencimiento recibirá un total de $759.554,79, compuesto por el capital inicial más los intereses generados durante el período. El número cambia cuando el depósito se realiza a través del canal electrónico.

para las inversiones efectuadas mediante home banking, el Banco Nación aplica actualmente una TNA del 19%. Con esa tasa, los $750.000 generan un rendimiento de $11.712,33 en 30 días. Al finalizar el plazo, el monto total acreditado asciende a $761.712,33

La diferencia entre ambas modalidades supera los $2.150, una brecha que explica por qué la mayoría de los bancos incentivan el uso de canales digitales para este tipo de operaciones.

Billetera virtual plazo fijo Ámbito

Canales digitales vs. sucursales: ¿dónde conviene hacer el depósito?

La diferencia de rendimiento entre ambas modalidades se debe a una política que los bancos vienen implementando para promover las operaciones digitales. Las entidades buscan reducir costos operativos y agilizar procesos administrativos mediante el uso de plataformas digitales.

Como incentivo, suelen ofrecer tasas superiores a quienes constituyen plazos fijos desde aplicaciones o home banking. En el caso del Banco Nación, la brecha actual es importante. Mientras la tasa presencial se ubica en 15,50%, la digital alcanza el 19%. Además del rendimiento superior, los canales electrónicos permiten realizar la operación durante las 24 horas sin necesidad de concurrir a una sucursal.

El procedimiento se completa en pocos minutos. El usuario ingresa a su cuenta, selecciona la opción de inversiones, elige el plazo fijo tradicional, define el monto y confirma la operación. Una vez cumplido el plazo, el dinero se acredita automáticamente junto con los intereses generados.

inversiones plazo fijo.jpg Depositphotos

Estrategias de ahorro: la clave de la renovación mensual

Muchos ahorristas utilizan el plazo fijo como parte de una estrategia que se basa en la renovación periódica de los depósitos. La lógica consiste en reinvertir tanto el capital inicial como los intereses obtenidos al finalizar cada período. Así, el monto crece progresivamente y los rendimientos futuros se calculan sobre un capital cada vez mayor.

Este mecanismo nos permite aprovechar el efecto de capitalización, aunque en los plazos fijos tradicionales la reinversión debe realizarse manualmente o mediante la opción de renovación automática que ofrecen algunas entidades.

Por ejemplo, si un ahorrista invierte $750.000 a través de home banking y decide renovar mensualmente el total acumulado, cada nuevo período comenzará con un capital superior al anterior. La estrategia es atractiva para quienes no necesitan disponer del dinero en el corto plazo y buscan incrementar gradualmente sus ahorros.

Antes de elegir este esquema es importante seguir la evolución de las tasas de interés. Los bancos pueden modificarlas en función de las condiciones económicas y financieras.