Gobierno pidió a empresarios que inviertan en la megaobra RER: "Los necesitamos a todos"

El Gobierno lanzó formalmente el proyecto ferroviario para la construcción de la Red de Expresos Regionales (RER) en un acto en el que además invitó a los empresarios a ser parte de la financiación bajo el sistema de Participación Público Privado (PPP).



El "caballito de batalla" de la cartera que conduce Guillermo Dietrich consiste en una obra inspirada en los túneles de París y Berlín que el Gobierno planea replicar para 2023, y que le costará más de u$s 14 mil millones.



Para reunir esta cifra, el Gobierno invitó a empresarios al CCK, donde les pidió que se sumen a invertir a través de PPP.



"Los necesitamos a todos", fueron las palabras del vicejefe de Gabinete Gustavo Lopetegui, encargado de abrir el evento en el que participaron además el ministro de Finanzas Luis Caputo y el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta.







Según el oficialismo, ya hay entre quince a veinte inversores o grupos de inversores que manifestaron interés concreto en sumarse a la primera etapa de construcción que comienza este año (se trata de la conexión de las líneas Roca, San Martín y Mitre que costará u$s 1.000 millones).



Caputo fue el encargado de incentivar a los empresarios. Dejando de lado el atril que tenía preparado sobre el escenario de la Sala Argentina, el funcionario interpeló a los posibles inversores.



Si bien PPP no es algo nuevo en el mundo, sí lo es en Argentina, por lo que el ministro tuvo que disipar los temores al prometer que este sistema "combina lo mejor de los dos mundos" (privado y público). "Esto permite que el Gobierno retenga la soberanía del bien o servicio, y por otra parte que los privados financien en el largo plazo", señaló.



Los ministros presentes en el CCK coincidieron en que "no es justo" que esta megaobra sea financiada "por una sola generación", aunque aclararon que no se tomará deuda para financiarla, dado que justamente serán las empresas las que brinden el financiamiento necesario. La lógica del PPP implica que se paguen diferimientos a los inversores en un período de entre 8 a 12 años (se estima que en esta ocasión será de 10).



Sin embargo, no abundaron en detalles de los beneficios para los inversores. Aún no hay información sobre la tasa que se cotizará aunque sí que para recibir los beneficios, deberán cumplir con la realización de las obras en el tiempo prometido.







Como adelantó ámbito.com, RER será una conexión de la red de trenes que actualmente llegan hasta las terminales de Retiro, Once y Constitución. El proyecto enlazará a los ferrocarriles que vienen desde el Norte (San Martín; Mitre en sus dos ramales Tigre y Suárez; y Belgrano Norte), desde el Sur (Roca y Belgrano Sur) y el Oeste (Sarmiento) generando un gran nodo de conectividad regional.



Estiman que se necesitarán 20 kilómetros de túneles y nueve estaciones subterráneas para integrar a todas las líneas. El proyecto prevé además la construcción de una gran Estación Central, ubicada entre el Obelisco y Av. de Mayo, en el subsuelo de la Av. 9 de Julio, donde coincidirán todos los medios de transporte. Dicha estación tendrá 400 metros de largo y tres niveles:



Dietrich anticipó que no se cerrará la Avenida 9 de Julio para la construcción de la obra, que durará cincuenta meses.



En tanto, Manuela López Menéndez, Secretaria de Obras Públicas de Transporte, fue la encargada de explicar el cronograma de licitación de la primera etapa de construcción. Quedó de la siguiente manera:



• 9/04/2018 Publicación del llamado a licitación y sus pliegos en la web del Ministerio de Transporte y en la web de la Subsecretaría de PPP.



• 19/04/ al 17/08/2018 Período de convocatoria y recepción de consultas.



• 21/08 al 27/08/2018 Cierre de consultas, presentación de ofertas y apertura de sobres.



• 28/08 al 25/10/2018 Evaluación de las ofertas y procedimiento previo a la adjudicación.



• 09/11/2018 Adjudicación del proyecto.



• 12/11 al 15/11/2018 Negociación y firma del contrato de Participación Público-Privada.