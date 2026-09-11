Una dirigente radical y actual funcionaria de Javier Milei disfrazó de cucarachas a todo el peronismo

Soledad Carrizo utilizó inteligencia artificial para intervenir la foto del acto que reunió a Sergio Massa, Martín Llaryora y Juan Schiaretti, entre otros dirigentes. La publicación generó cuestionamientos desde distintos sectores políticos.

Soledad Carrizo utilizó inteligencia artificial para intervenir una imagen del homenaje a José Manuel de la Sota.

La exdiputada nacional Soledad Carrizo , actual integrante del directorio del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES), quedó en el centro de una fuerte polémica luego de publicar una imagen generada con inteligencia artificial en la que distintos referentes del peronismo aparecen caracterizados como cucarachas.

El montaje tomó como base una fotografía del homenaje al exgobernador cordobés José Manuel de la Sota , que había reunido a dirigentes de diferentes sectores del Partido Justicialista y dejó señales de un posible reagrupamiento de la oposición. Entre los retratados se encuentran Sergio Massa, Martín Llaryora, Juan Schiaretti, Alejandra Vigo, Cecilia Moreau, Carlos Bianco, Juan Manuel Urtubey y Rosana Bertone , además del exjuez de la Corte Suprema Juan Carlos Maqueda.

“Les quieren hacer creer a la gente que son un peronismo diferente. Pero son los mismos de siempre ”, escribió Carrizo al compartir la imagen en su cuenta de X. Luego acusó a Massa de haber contribuido a “hundir un país” y cuestionó a Llaryora, Schiaretti y Vigo por el rumbo de Córdoba.

El posteo apuntó directamente contra el mensaje político que había dejado el homenaje a De la Sota, donde confluyeron el cordobesismo, el Frente Renovador, dirigentes cercanos a Axel Kicillof y representantes de otros espacios. La amplitud de aquella convocatoria había sido leída como una nueva señal de acercamiento entre sectores del peronismo de cara a 2027.

Les quieren hacer creer a la gente que son un peronismo diferente. Pero son los mismos de siempre: Llaryora, Massa, Schiaretti, Vigo y compañía. La única diferencia es que uno ayudó a hundir un país y los otros llevan décadas haciendo lo mismo con Córdoba. Podrán cambiar el… pic.twitter.com/0lNvjnkpJf

Las respuestas aparecieron rápidamente y atravesaron distintos espacios políticos. El jefe del bloque de diputados de Unión por la Patria, Germán Martínez , calificó el contenido como “violento y discriminatorio” y recordó el vínculo que ambos habían mantenido durante sus años en la Cámara baja.

“Te conocí en Diputados y nunca pensé que podías tener mensajes tan violentos y discriminatorios”, sostuvo Martínez, quien además consideró que la exlegisladora podía estar buscando “congraciarse con alguien” mediante ese tipo de publicaciones.

El funcionario cordobés Carlos Massei cuestionó su recorrido político y la acusó de haber pasado “del radicalismo de Alfonsín a libertaria sin escalas”, mientras que la dirigente del Frente Renovador Tania Kyshakevych lamentó su transformación y la comparó con la exfuncionaria libertaria Leila Gianni.

También hubo críticas desde dirigentes ligados al radicalismo. El secretario general del Gobierno de Santa Fe, Juan Cruz Cándido, definió la publicación como “innecesaria, inexplicable e inentendible”, mientras que Rocío Alconada Alfonsín, nieta del expresidente Raúl Alfonsín, respondió con un breve mensaje: “Qué vergüenza, Soledad”.

La discusión escaló además por el carácter deshumanizante de la representación. El politólogo Lucas Romero, director de la consultora Synopsis, recordó que la figura de las cucarachas fue utilizada contra la población tutsi antes del genocidio de Ruanda y vinculó ese recurso con otros antecedentes históricos de propaganda destinada a presentar a determinados grupos como alimañas.

Del radicalismo al gobierno de Javier Milei

Carrizo fue intendenta de Quilino, en Córdoba, y llegó a la Cámara de Diputados en 2013 por la Unión Cívica Radical. Fue reelecta en 2017 y 2021 dentro de Cambiemos y Juntos por el Cambio, y finalizó su mandato nacional en diciembre de 2025.

Durante los últimos meses de su paso por el Congreso comenzó a respaldar públicamente un acuerdo entre sectores del radicalismo y La Libertad Avanza, una posición que profundizó las diferencias internas dentro de la UCR cordobesa.

En abril, el Poder Ejecutivo formalizó mediante el Decreto 212/2026 su designación como vocal del directorio del INAES en representación del Estado nacional. El nombramiento fue informado por el propio Gobierno nacional, que destacó su trayectoria como intendenta y diputada.