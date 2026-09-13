Juana Viale habló sobre la salud de Mirtha Legrand en su internación + Agregar ámbito en









La conductora estuvo al frente de "La noche de Mirtha" el sábado y, antes de comenzar el programa, se refirió a la evolución de su abuela, quien continúa internada en el Sanatorio Mater Dei.

Mirtha Legrand y su nieta Juana Viale. Twitter

Juana Viale habló sobre el estado de salud de Mirtha Legrand y llevó tranquilidad a los espectadores de "La noche de Mirtha". La conductora volvió a ocupar el lugar de su abuela en el programa y contó que la diva continúa internada, pero evoluciona favorablemente.

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Al comienzo de la emisión de este sábado, Viale explicó el motivo por el que nuevamente estaba al frente del ciclo. “¿Y por qué estoy yo? Porque mi abuelita sigue en la clínica, pero poniéndose de mil maravillas”, expresó.

Mirtha continúa internada en el Sanatorio Mater Dei mientras completa su recuperación de un cuadro respiratorio. Según contó su nieta, los médicos prefieren que permanezca bajo observación antes de recibir el alta.

Con su habitual tono humorístico, Juana explicó que deben convencer a su abuela de quedarse en la clínica: “Hay que retenerla a la señora, porque ustedes saben cómo es. La señora es eventera, ya estaría en todos lados”. A lo que agregó: “Entonces los médicos le dicen: ‘No, mirá, chiquita, quedate un ratito’. Así que está ahí”.

Durante el programa, Viale también le dedicó un mensaje a Mirtha y aseguró que está siguiendo la emisión desde el sanatorio. “Está en la clínica, le mandamos un beso enorme, que nos está viendo. Abuela, estoy acá, poniendo todo el aguante, todo lo que puedo. Muchos besitos para vos”.

Para cerrar, la conductora volvió a remarcar que la evolución de su abuela es buena y contó cómo transcurren sus días mientras continúa internada. “Pero despreocúpense, que está bárbara. O sea, ya toma el té, tiene amigas, está... Está haciendo lío en la clínica la abuela”, comentó entre risas. La internación de Mirtha Legrand busca seguir de cerca su evolución y completar los controles necesarios. Mirtha Legrand fue internada por una bronquitis Mirtha Legrand ingresó al Sanatorio Mater Dei este lunes luego de presentar problemas respiratorios durante varios días. El cuadro había comenzado como una gripe, por la que debió suspender algunas de sus actividades y permanecer en reposo por indicación médica. Con el paso de los días, su estado derivó en una bronquitis y los médicos resolvieron mantenerla internada para realizarle estudios y controlar de cerca su estado de salud. La conductora continúa en el sanatorio mientras completa su recuperación.