Sturzenegger relativizó deuda pública: "Tenemos un nivel bajísimo"

El presidente del Banco Central, Federico Sturzenegger, relativizó niveles de deuda pública e inflación en las vísperas de la primera Ministerial del G20, donde ministros de Finanzas y presidentes de bancos centrales de todo el mundo se darán cita en Argentina.



"Tenemos un nivel de deuda bajísimo", aseguró al tiempo que añadió: "La Argentina parte de niveles netos bajos, así que, más allá de tener que hacer un proceso de convergencia hacia niveles de deuda más bajos, (la deuda) no es un tema".



Respecto a la inflación comentó que en el G20 entienden que Argentina "está en proceso de normalización de su economía y que elegimos una transición de convergencia fiscal gradual, que provoca una transición en la desinflación".



"Muchos se sorprendieron de que la inflación en la Argentina cayera 15 puntos", agregó Sturzenegger en entrevista al diario La Nación.



Sturzenegger señaló que el Gobierno busca que de aquí a 2020 "se reproduzca el escenario de 2017, con una baja pronunciada de la inflación, pero con crecimiento de la economía".



Al respecto, indicó que "la economía entra en su séptimo trimestre de crecimiento y ha sido parejo: 1% por trimestre, no serrucho".



Consultado sobre los títulos públicos Lebac, dijo que "no hay ninguna vaca atada. La Lebac es un instrumento de inversión en pesos, como podría ser una letra del Tesoro o un plazo fijo, que tiene tasa de retornos con magnitudes similares".



"Los que invirtieron en busca de dólares perdieron, al menos en los últimos meses, significativamente", agregó.