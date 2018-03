Bocco: "Afuera se está viendo a la Argentina como muy frágil en la economía"

El economista Arnaldo Bocco encendió alertas por la visita de Christine Lagarde a la Argentina y minimizó la reunión de ministros de finanzas y banqueros del G20 en Buenos Aires.



"La visita del FMI era inevitable. La reunión del G20 se hace en la Argentina por orden alfabético, no porque (Mauricio) Macri es un presidente que se destaca", afirmó Bocco en diálogo con radio El Mundo.



Según el analista económico, la titular del FMI "estuvo en reuniones con el Gobierno analizando situaciones que resultan seriamente críticas porque la Argentina hace 45 días que no coloca deuda en el exterior".



"Se amplió el déficit fiscal para fin de año y encima cayeron las exportaciones. Hay un problema de recesión provocado por la apertura de las importaciones", sostuvo el integrante del equipo económico del PJ. "El sector privado paga menos salarios y no crece el consumo, además, la apertura provoca una crisis regional", advirtió.



En un contexto donde según Bocco la "competencia externa es despiadada", el exdirectivo del Banco Central consideró que el desembarco de Lagarde tiene otra explicación. "Christine viene a mirar es cuán sustentable a largo plazo, ellos miran el déficit comercial y cómo se sustenta lo que se creó a lo largo del 2016 y 2017".



En este marco, Bocco puso énfaisis en las sucesivas intervenciones del Central para contener la suba del tipo de cambio, la escalda del riesgo país, el incremento de las tasas y la falta de nuevos mercados para colocar productos nacionales. "Hace rato que estamos en el horno", sintetizó. "El viernes se vendieron u$s 413 millones, es una cifra muy importante. La disponibilidad del dólar en la Argentina, con esta locura que hizo el BCRA, es un problema. Ha subido el riesgo país y Argentina va a pagar una tasa más alta", enfatizó.



Un reciente informe de la consultora Ecolatina reveló que la deuda pública en moneda extranjera creció u$s 50.000 millones entre 2015 y 2017, al pasar de u$s 73.000 millones a u$s 125.000 millones, lo que implicó un salto de más de 70% en los últimos dos años.



"No es el más auspicioso de los panoramas. El Gobierno no tiene quién lidere la economía", se quejó. "La Argentina debería estar ampliando mercados y buscando los que perdió en América Latina, la exportación está estancada y la importación está subiendo", analizó el docente de la UMET.



"Para tenerlo estabilizado al dólar necesitás que ingresen dólares al país, de alguna forma. Hoy se producen ingreso de dólares y después vemos como se pagan; o se utilizan las reservas, que en definitiva son deudas", anticipó.



Sobre la lluvia de inversiones que se promete desde el Gobierno, Bocco dijo que "más tarde o más temprano vamos a cambiar la calidad de los inversores" y anunció que la Argentina "se va a endeudar más caro". "Afuera se está viendo a la Argentina como muy frágil en la economía", remarcó.