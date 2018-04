Consejo Mundial de Turismo anunció inversiones por u$s 1.900 millones para Argentina

El presidente del Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC), Christopher Nassetta, anunció inversiones de US$ 1.900 millones, a concretarse en los próximos años en la Argentina, y cuantificó que este sector genera 1,8 millones de empleos en el país y sumará 300.000 puestos de trabajo en la próxima década.



"En total, a lo largo y ancho de este país, el sector de viajes y turismo promueve 1,8 millones de empleos hoy en día, y esperamos sumar otros 300.000 durante la próxima década, gracias a nuestra inversión colectiva de cerca de u$s 2.000 millones, un motor importante para lograr este crecimiento", expresó Christopher J. Nassetta en la apertura de la décimo octava Cumbre Global del Consejo Mundial de Viajes y Turismo.



"Es un honor estar en Argentina y, de parte de los miembros del WTTC, no podríamos estar más satisfechos de ser testigos inmediatos de los beneficios de la inversión que se está llevando a cabo en este lugar", afirmó Christopher J. Nassetta, al anunciar que el sector aplicará más de "u$s 1.900 millones en la Argentina durante los próximos años".



El ministro de Turismo de la Argentina, Gustavo Santos dijo que "el turismo es y será un aliado para todos los que invierten en nuestro país y generan trabajo. Para 2020, queremos generar 300.000 nuevos puestos de trabajo en el sector".



"Estamos pasando de las potencialidades a las concreciones, a paso firme", señaló y luego destacó que "queremos ser un solo equipo con los que invierten en Argentina para su desarrollo".



La 18 Cumbre Global del Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC) se realiza durante hoy y mañana, 19 de abril, en el Hotel Hilton Buenos Aires encabezada por, Christopher J. Nassetta, presidente del WTTC y presidente y CEO de la cadena Hilton.



El anuncio se hizo en presencia del presidente Mauricio Macri y más de 100 CEOs y líderes en la industria durante el Encuentro General Anual del WTTC en Buenos Aires, Argentina.



El encuentro se realizó durante la Reunión de Turismo del G20, foro técnico en el que los ministros de los países miembros solicitaron al presidente Macri llevar un mensaje de apoyo sobre la importancia del turismo a la generación de empleo y crecimiento económico al encuentro Líderes del G-20 que tendrá lugar en noviembre.



El Ministerio de Turismo de la Argentina ha puesto en marcha, en los últimos dos años, un Plan Federal que se propone, para el año 2020, generar 300.000 puestos de trabajo en toda la cadena de valor de esta industria y alcanzar objetivos como recibir 9 millones de turistas extranjeros y elevar a u$s 8.000 millones en gasto que realizan los visitantes en el país.



Este Plan Federal de Turismo también se propone llegar a 70 millones de viajes internos y elevar a $ 170.000 millones el gasto turístico nacional en el propio territorio.