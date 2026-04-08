La actriz argentina que está cerca de interpretar a un personaje en la nueva película de Superman + Seguir en









Con el inminente inicio del rodaje, comenzaron a circular rumores en torno a quién podría interpretar al personaje de "Máxima", una antagonista del superhéroe. Finalmente, ya salió quienes son las cuatro candidatas.

La actriz argentina que está cerca de interpretar a un personaje en la nueva película de Superman.

Con el inminente inicio del rodaje de la próxima película de Superman, titulada "Man of Tomorrow", la cual tiene prevista su fecha de estreno para julio de 2027, comenzaron a circular rumores en torno a una actriz argentina que podría interpretar a un personaje de la cinta.

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Tras semanas de especulaciones, según confirmó el medio The Hollywood Reporter, Eva De Dominici está entre las cuatro candidatas, junto a Adria Arjona, Sydney Chandler y Grace Van Patten, para encarnar el papel de Máxima, una reina y conquistadora alienígena que actúa como antagonista y que incluso en algunas historias fue interés amoroso de Superman.

Eva de Dominici.jpg Eva De Dominici está entre las cuatro candidatas, junto a Adria Arjona, Sydney Chandler y Grace Van Patten, para encarnar el papel de Máxima. Horas antes, Deadline había publicado que Marisa Abela y Ella Purnell eran las aspirantes a dicho papel junto a Arjona. No obstante, fue el propio James Gunn, CEO de DC Studios, quién desmintió estas versiones a través de su cuenta de Threads.

Superman "Man of Tomorrow": cuándo se estrena La secuela de Superman llegará a los cines de todo el mundo el 9 de julio de 2027, dos años después del lanzamiento de la primera cinta, que marcó el origen del nuevo universo cinematográfico de DC y que fue un éxito en taquilla superando los u$s600 millones a nivel mundial.

Esta nueva parte traerá de nuevo a David Corenswet y Nicholas Hoult de nuevo encabezando el reparto como Superman/Clark Kent y Lex Luthor respectivamente, y que según la sinópsis, tendrán que unir sus fuerzas contra la amenaza que representará Brainiac para la Tierra.

Por su parte, se espera que Rachel Brosnahan, Skyler Gisondo, Sara Sampaio, Wendell Pierce, Isabela Merced o Maria Gabriella de Faria también repitan en el reparto. Además, Aaron Pierre volvería a interpretar al "Linterna Verde" John Stewart, el mismo papel que interpretará en Linternas, serie de HBO a estrenar el próximo mes de agosto. Cabe destacar, además, que previo a esta película se estrenará en junio "Supergirl", con Milly Alcock como la superheroina.

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