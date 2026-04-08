Donald Trump se reúne con el secretario de la OTAN para evaluar su salida de la organización + Seguir en









La noticia la confirmó la vocera de la Casa Blanca, quién adelantó que "quizás tengan noticias directamente del presidente después de esa reunión esta tarde”.

Trump se reune durante la tarde de este miércoles con Mark Rutte, secretario de la OTAN.

La vocera de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, declaró que el presidente Donald Trump mantiene este miércoles por la tarde, una reunión con el secretario de la OTAN para salir de la organización militar. “Es algo que el presidente ha comentado”, explicó Leavitt, mientras el republicano se encuentra con Mark Rutte.

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Leavitt añadió que "Quizás tengan noticias directamente del presidente después de esa reunión esta tarde”. Desde su vuelta a la Casa Blanca, Trump enfrentó a los miembros del organismo, desgastando relaciones con Canadá y sus aliados europeos, tras intentar anexar Groenlandia.

"Tengo una cita textual del presidente de EEUU sobre la OTAN y la voy a compartir con todos ustedes: 'Fueron puestos a prueba y fracasaron', y yo añadiría que es bastante triste que la OTAN le haya dado la espalda al pueblo estadounidense a lo largo de las últimas seis semanas", cerró sobre el tema Leavitt.

La vocera de la Casa Blanca video Karoline Leavvit El procedimiento que debería atravesar EEUU para dejar la OTAN La National Defense Authorization Act (Ley de Autorización de la Defensa Nacional), le prohíbe al presidente de EEUU actuar en solitario para desvincularse de la OTAN. La ley, que podría llegar a pensarse como antigua, fue sancionada en 2024 y promulgada por el expresidente Joe Biden. Esto puede leerse como que abandonar la organización que está a tres días de cumplir 75 años de su fundación, ni siquiera estuvo en agenda durante más de siete décadas.

Además, la Ley de Autorización de la Defensa Nacional estipula en su articulo 1250A, que es obligatorio consultar previamente a las comisiones de Relaciones Exteriores tanto de la Cámara de Representantes como del Senado y fija notificar cualquier análisis o decisión vinculada a una eventual salida con la mayor antelación posible, en un plazo que no puede superar los 180 días antes de iniciado el proceso.

A pesar de esta regulación, Trump podría determinar salir de todos modos de la OTAN, saltándose el Congreso, como ha hecho con la invasión a Irán. De suceder esto, los congresistas podrían acudir a la Justicia para retrotraer la medida, como ha ocurrido con los aranceles a otros países que ha impuesto Trump, declarados ilegales por la Corte Suprema del país norteamericano. EEUU, el 60% del gasto militar de la OTAN Además de romper con una organización que se mantiene desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, la retirada de EEUU significaría la salida del 60% del gasto militar de la OTAN. En 2025, los norteamericanos han gastado u$s980 mil millones, mientras que toda Europa y Canadá, apenas u$s657 mil millones. EEUU mantiene hoy un despliegue cercano a los 90.000 efectivos en territorio europeo, distribuidos en más de 40 bases que se extienden desde Groenlandia hasta Turquía, una presencia que refleja el peso estructural de Washington dentro del esquema defensivo de la OTAN.