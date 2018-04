"La flor", de Mariano Llinás, se quedó con el premio mayor del Bafici

La película "La flor", del realizador argentino Mariano Llinás y de 14 horas de duración, se llevó el premio mayor al Mejor Largometraje de la Competencia Internacional que entrega el Buenos Aires Festival Internacional de Cine Independiente (Bafici), que arrancó el pasado 11 de abril y concluye sus funciones este domingo.



"La flor", que se vio a lo largo de tres días consecutivos con funciones de más de cuatro horas, está compuesto por seis episodios independientes y tiene la particularidad de que cinco de ellos están protagonizados por el colectivo teatral Piel de Lava, que integran Elisa Carricajo, Valeria Correa, Pilar Gamboa y Laura Paredes, que también recibieron el premio de Mejor Actuación Femenina.



Por su parte, la cinta de Albertina Carri "Las hijas del fuego" fue distinguida con el premio a la Mejor Película de la Competencia Argentina, donde la dramaturga Lola Arias ganó la distinción como Mejor Dirección por su trabajo con ex combatientes argentinos y británicos en "Teatro de Guerra".



La Competencia Oficial Latinoamericana estuvo hegemonizada por el cine boliviano, que se llevó los dos premios principales: Mejor Película para "Averno", de Marcos Loayza, y Mejor Director para Mauricio Alfredo Ovando por "Algo quema" y con una Mención Especial del Jurado para el argentino Francisco Bouzas por "La cuarta dimensión".



En la sección Vanguardia y Género hubo una Mención Especial para "Braguino", de Clémént Cogitore (Francia -Finlandia), como Mejor Largometraje fue elegida "The Seen and Unseen", de Kamila Andini (Indonesia) y el máximo galardón Gran Premio Vanguardia y Género fue para "The Image You Missed", de Donal Foreman (Irlanda, Francia, Estados Unidos), mientras que el Mejor Cortometraje fue "Watching the Detectives", de Chris Kennedy (Canadá).



La competencia de Derechos Humanos entregó una Mención Especial a "El silencio es un cuerpo que cae", de la argentina Agustina Comedi y eligió como Mejor Película a la turca "Meteors", de Gürcan Keltek.



Mientras que en la Competencia Argentina de Cortometrajes fueron distinguidos "La prima sueca", de Inés Barrionuevo y Agustina San Martín; "Las flores", de Renzo Cozza y "El liberado", de Martín Farina.



Además de "La flor", en la Competencia Internacional fueron distinguidas la película japonesa "Violence Voyager" de Ujicha con el Premio Especial del Jurado; el brasileño Tiago Melo ganó como Mejor Director por "Azougue Nazaré"; el premio de Mejor Actor fue para Anders Juul por su labor en "A Horrible Woman", del danés Christian Tafdrup; el de Mejor Actriz para el colectivo argentino Piel de Lava; Mejor Música Original lo ganó Nilotpal Borah por la película "Village Rockstars" y hubo dos menciones, la primera para "A Tiger in Winter", del coreano Lee Kwang-Kuk, y la segunda para "As boas maneiras", de Juliana Rojas y Marco Dutra.