El rojo comercial se duplicó respecto al primer trimestre de 2017

Informes elaborados por Ecolatina y Abeceb muestran que las luces de alerta continúan encendidas, aunque marzo dio un respiro.



El rojo comercial más que se duplicó en el primer trimestre del 2018, al pasar de u$s 1.200 millones en los primeros tres meses del año pasado a u$s 2.500 millones en igual período de 2018.



Sin embargo, en marzo de 2018, el déficit comercial alcanzó u$s -600 millones. De este modo, se redujo de manera considerable en relación al resultado de igual mes de 2017 (u$s -900 millones).



"Aunque este dato sorprende por la altura del año y la fuerza de la desaceleración en déficit, no es suficiente para realizar una modificación en la estimación del saldo para este año, que se sostiene en torno a los u$s 13.000 millones", adviertió Abeceb.







Las consultoras destacan que no se observaba una mejora en la comparación interanual del resultado comercial desde enero de 2017 (13 meses). Esta recuperación obedeció a un crecimiento más acelerado de las exportaciones (+17,2% i.a.) que de las importaciones (+8,8% i.a.).



No obstante, en los informes se señala que en el acumulado a los primeros tres meses del año sí se notó un mayor avance de las compras externas (+21,3% i.a.) que de las ventas al exterior (+12,9% i.a.).



La reducción del déficit en marzo respondió principalmente al repunte de los términos de intercambio: mientras que los precios de nuestras exportaciones treparon 7,1% i.a., los precios de los importados avanzaron "sólo" 2,2% i.a. En este sentido, si se hubieran mantenido los precios de marzo 2017, el déficit habría rozado u$s 850 millones, eliminando casi toda la mejora observada.



En el primer trimestre de 2018, las importaciones treparon 21,3% i.a., impulsadas principalmente por las cantidades importadas (+18,1% i.a.) ya que los precios subieron sólo 2,7% i.a.



En tanto, las exportaciones treparon casi 13% i.a. en igual período, impulsadas por las cantidades vendidas (+7,1% i.a.) y la mejora de los precios internacionales (+5,4% i.a).