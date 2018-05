Expectativa mundial: Trump anuncia si retira a EEUU del acuerdo nuclear con Irán

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunciará esta tarde si retira a su país de un acuerdo nuclear con Irán o si lo mantiene y trabaja con los aliados europeos que argumentan que han detenido exitosamente las ambiciones nucleares de Teherán.



Trump ha amenazado en forma reiterada con retirar a su país del acuerdo de 2015 porque dice que no aborda el programa de misiles balísticos de Irán ni su papel en las guerras en Siria y Yemen, y que no impide en forma permanente que la república islámica desarrolle armas nucleares.



Rusia le advirtió a Trump, que creará una "situación muy seria" si decide el retiro.



"Sin duda se creará una situación muy seria", dijo el vocero del Kremlin, Dmitri Peskov.



Y agregó: "En este caso la situación será estudiada por Moscú y serán tomadas ciertas decisiones por el presidente" Vladimir Putin.



También los líderes europeos han advertido que el retiro de EEUU echaría por tierra años de trabajo que sustentaron un acuerdo histórico para mantener las armas nucleares fuera de las manos de Irán.



También podría aumentar las tensiones en una región llena de conflictos interrelacionados, incluyendo la guerra en Siria, donde la presencia de Irán ha llevado a un enfrentamiento con Israel. Además tendrá un impacto en los mercados petroleros debido al papel de Irán como un importante exportador.



"Este acuerdo... es un factor de paz y estabilización en una región muy convulsionada", comentó la ministra de Defensa de Francia, Florence Parly.



Irán sugirió que su economía no será afectada por lo que pase, pero su moneda, el rial, cotizaba cerca de mínimos históricos frente al dólar en el mercado libre debido a que los iraníes trataban de comprar moneda dura, temiendo una agitación financiera si Trump retira a su país del acuerdo.



"Estamos preparados para todos los escenarios. Si Estados Unidos se retira del acuerdo, nuestra economía no será impactada", comentó el jefe del banco central, Valiollah Seif, en la televisión estatal.



"Un hombre en un país podría crear algunos problemas para nosotros por unos pocos meses, pero superaremos esos problemas", dijo el presidente Hassan Rouhani en comentarios emitidos por televisión.



Un alto funcionario estadounidense cercano al proceso afirmó que Francia, Alemania y Reino Unido han hecho esfuerzos significativos para abordar las preocupaciones de Trump en torno al programa de misiles balísticos, sobre los términos bajo los cuales inspectores internacionales visitan sitios iraníes sospechosos.



Sin embargo, no está claro si esos esfuerzos de última hora lograron avances significativos para persuadir a Trump de permanecer en el pacto.