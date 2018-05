Las empresas pierden hasta 55 horas por semana en procesos ineficientes

Un nuevo informe realizado a nivel global detalla que las empresas pierden al menos 6.500 horas por año en procesos ineficientes, como el pago a proveedores, por ejemplo, que causan inconvenientes en su cadena de suministro e incrementa los costos en el negocio.



El estudio, elaborado por la consultora Edison, detalla que tales procesos implican 55 horas semanales de las personas haciendo trabajos manuales, revisando papeles y validando datos ya generados para ver si son correctos.



"En tiempos de competitividad extrema como hoy, este es un lujo que las organizaciones no pueden darse y donde hay mucho por hacer", señala Sergio Killian, Director de Negocios y Socio de Edison América Latina, la consultora especializada en desarrollar programas de transformación orientada a negocios.



Las empresas han comenzado a tomar nota de esto y los proyectos vinculados a lo que se conoce como administración de procesos de negocios (BPM, por sus siglas en inglés) prometen para 2021 un incremento del 50% respecto de los 9 mil millones de dólares facturados por la industria en 2017, según datos de Orbis Research publicados a fines de ese año.



"El principal desafío que tienen las organizaciones es que, para poder encarar proyectos de transformación de procesos, resulta clave contar con cierto grado de madurez que no todas tienen", apunta Ricardo Hernández, CEO y socio de Edison America Latina. Datos de la investigadora de mercado BPTrends, señalan que 92% de las organizaciones no siempre documenta sus procesos de negocio y 4% no lo hace nunca, sobre una base de organizaciones de distintos tamaños en Europa, Asia, América del Norte y América Latina.



"Esto ocurre, principalmente, porque aún cuesta que las organizaciones en su conjunto vean sus procesos en forma global y transversal al negocio. Hasta hace poco, los procesos se documentaban y se compartían como fotos basadas en muestras; hoy es posible tener una perfecta radiografía no ya sobre muestras, sino sobre la totalidad de su flujo en todas las áreas del negocio", completan desde Edison.



"La problemática de los procesos no afecta solamente a los temas de compras y a la cadena de valor, sino también a lo que refiera al vínculo con los empleados y también a procesos críticos en materia de impacto ambiental, que pueden afectar tanto al medio ambiente de forma irreversible como también a la licencia social con la cuentan todas las organizaciones", apuntan.



En el último informe de Gartner sobre Process Mining se recomienda que los arquitectos empresariales y líderes de innovación tecnológica deben "invertir en capacidades de minería de procesos para proporcionar visibilidad y comprensión del desempeño real de las operaciones y procesos comerciales antes de comenzar cualquier iniciativa de automatización, ya sea tarea, lugar de trabajo o nivel de proceso". Así, la minería de procesos podría convertirse en una parte esencial de cualquier iniciativa de transformación comercial y digital para lograr mayor competitividad.



En Argentina, empresas de servicios públicos, servicios financieros, manufactura ya iniciaron proyectos en este segmento, apoyados en tecnología de big data y Analytics, con el fin de acelerar los procesos de transformación dentro de sus organizaciones.