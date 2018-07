ARA San Juan: cambian de empresa que realizará la búsqueda

El ministro de Defensa, Oscar Aguad, confirmó este miércoles a los familiares del ARA San Juan que la licitación que había preadjudicado la búsqueda del submarino a una empresa española al final quedará sin efecto y buscará una licitación directa que estaría lista para la semana próxima.



Por su parte, los familiares le hicieron saber al funcionario que continuarán con el acampe que llevan a cabo desde la semana pasada en la Plaza de Mayo hasta que no vean el contrato firmado con la empresa que realizará el rastrillaje del submarino desaparecido desde noviembre pasado.



Según consigna un cable de la agencia NA, la favorita para ganar la licitación es la estadounidense Ocean Infinity, en lugar de la española Igeotest Geociencias y Exploraciones S.L., a la que se le había preadjudicado la búsqueda y que el lunes pasado quedó descartada por presuntas irregularidades de la compañía.



"El Ministerio de Defensa delega en la Armada argentina los pliegos de contratación para una nueva búsqueda. Un grupo de familiares y abogados junto a la Armada nos reuniremos a trabajar sobre el pliego para una nueva búsqueda, es un nuevo empezar", indicó en declaraciones a Radio El Mundo Luis Tagliapietra, padre de una de las víctimas, tras la reunión con Aguad en el Edificio Libertador.



No obstante, en diálogo con el canal C5N, aclaró: "Vamos a seguir en la plaza hasta que no esté el contrato firmado".



"Es una responsabilidad que aceptamos el éxito o fracaso de lo que viene (en alusión a la búsqueda del submarino que se reactivará una vez que se contrate a la empresa). Es un desafío pero entendemos que no nos queda otra alternativa", sostuvo Tagliapietra.