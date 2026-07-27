Provincia dio por terminado el convenio con Nación para administrar los subsidios al transporte + Agregar ámbito en









El Gobierno bonaerense aprobó el acta de cierre del acuerdo de cooperación que permitía calcular y liquidar compensaciones tarifarias para las empresas de colectivos. La medida se adoptó tras la creación del régimen provincial de subsidios.

La decisión fue oficializada mediante el Decreto 875/2026, publicado este lunes en el Boletín Oficial bonaerense con la firma del gobernador Axel Kicillof y el ministro de Transporte, Martín Marinucci.

El Gobierno de la provincia de Buenos Aires aprobó el acta de cierre del convenio de colaboración con el entonces Ministerio de Transporte de la Nación que regulaba el procedimiento de liquidación y pago de compensaciones tarifarias, el gasoil a precio diferencial y la continuidad del régimen de Atributo Social y comisiones SUBE para el transporte público de pasajeros por automotor.

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La decisión fue oficializada mediante el Decreto 875/2026, publicado este lunes en el Boletín Oficial bonaerense con la firma del gobernador Axel Kicillof y el ministro de Transporte, Martín Marinucci, y pone fin al acuerdo firmado entre ambas jurisdicciones en diciembre de 2018 como consecuencia del Consenso Fiscal, que estableció que desde el 1° de enero de 2019 la provincia de Buenos Aires asumiría la definición de las compensaciones tarifarias y subsidios al transporte público de pasajeros dentro de su territorio.

Según recuerda el decreto, el convenio permitió durante su vigencia que el Estado nacional realizara el cálculo, la liquidación y la distribución de las compensaciones tarifarias destinadas a las empresas prestatarias de servicios de transporte público urbano, provincial y municipal del Área Metropolitana de Buenos Aires, mientras que la Provincia efectuaba la transferencia de esos recursos a las empresas beneficiarias.

La norma señala que el convenio fue prorrogado mediante diez adendas sucesivas entre 2019 y 2025 y que todas las obligaciones y compromisos asumidos por las partes fueron cumplidos satisfactoriamente, motivo por el cual se resolvió formalizar su cierre mediante un acta suscripta el 7 de marzo de 2026.

El decreto explica además que el cierre del acuerdo se produce luego de la creación del Régimen de Compensaciones Tarifarias para el Transporte Automotor de Pasajeros del Área Metropolitana de Buenos Aires, dispuesto por el Decreto 3231/25, mediante el cual la Provincia estableció un esquema propio de subsidios para las empresas prestatarias de servicios públicos de transporte automotor de jurisdicción provincial y municipal que operan en el AMBA.

En ese contexto, el Ejecutivo bonaerense sostuvo que la implementación del nuevo régimen provincial volvió innecesaria la colaboración técnica de la Nación prevista en el convenio firmado en 2018, por lo que ambas partes acordaron dar por finalizadas las obligaciones derivadas de ese instrumento de cooperación.

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