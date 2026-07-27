La Secretaría Parlamentaria del Honorable Senado de la Nación informó la convocatoria a audiencias públicas para tratar 29 pliegos judiciales remitidos por el Poder Ejecutivo, correspondientes a postulaciones para cubrir cargos de jueces, camaristas, fiscales y defensores públicos en la Ciudad de Buenos Aires.
El Senado convocó a audiencias públicas para tratar 29 pliegos judiciales enviados por el Gobierno
Las postulaciones para jueces, fiscales, defensores públicos y camaristas serán analizadas los días 12 y 13 de agosto en la Comisión de Acuerdos. Entre los candidatos figuran Pablo Bertuzzi y Pablo Yadarola para la Cámara Federal porteña.
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Según el aviso publicado este lunes en el Boletín Oficial, las audiencias se realizarán los días miércoles 12 y jueves 13 de agosto, desde las 11, en el Salón Azul del Senado, en el marco del procedimiento previsto para que la Cámara alta otorgue los acuerdos constitucionales a las designaciones.
Durante la primera jornada se analizarán 16 postulaciones. Entre ellas se encuentran las de Pablo Daniel Bertuzzi y Pablo Yadarola, propuestos como vocales de la Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal de la Capital Federal.
También figuran las candidaturas de Lucila Califano para el Juzgado Nacional en lo Civil N° 9; Javier Rodrigo Pereyra para el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 3; Evangelina María Lasala para el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 18; Juan Manuel Cabral para la Sala K de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Natalia Cecilia Crede como fiscal general ante los Tribunales Orales en lo Penal Económico.
Durante la audiencia del miércoles 12 de agosto se tratarán los pliegos de Nuria Saba Sardañons, propuesta como defensora pública oficial adjunta ante los Tribunales Orales en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal, Defensoría N° 15; Germán Luis Artola, para la Defensoría N° 11; y Hernán Enrique Figueroa, como defensor público oficial ante los Tribunales Orales en lo Penal Económico, Defensoría N° 2.
También, Lucila Califano, para el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 9; Javier Rodrigo Pereyra, para el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 3; Vanesa Silvana Alfaro, para el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 16; Mariana Salduna, para el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 25; Natalia Cecilia Crede, como fiscal general ante los Tribunales Orales en lo Penal Económico, Fiscalía N° 3; Evangelina María Lasala, para el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 18.
En simultáneao, se analizarán los pliegos de Sebastián Rodrigo Ghersi, para el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 45; Juan Manuel Cabral, como vocal de la Sala K de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil; Sergio Alejandro Echegaray, para el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 44; Maximiliano Alberto Leandro Callizo, para el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 58; Diego Andrés Villanueva, para el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 42; Pablo Daniel Bertuzzi y Pablo Yadarola, propuestos como vocales de la Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal de la Capital Federal.
En la audiencia del jueves 13 de agosto serán analizados los pliegos de Miguel Ángel Asturias, para el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 27; Karina Gabriela Rapkinas, para el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 69; Federico Alfredo Battilana, para el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 30; Adolfo Omar Piendibene, para el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 38; Valeria Pérez Casado, como vocal de la Sala C de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial; Walter Alfredo Cavassa, para el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 12; Juan Pablo Ángel Sala, para el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial N° 23.
Ese mismo día se debatirán las postulaciones de Pablo César Cina, para el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 19; Juan Santiago Ylarri, para el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 22; Esteban José Chervin, como defensor público oficial ante los Tribunales Orales en lo Criminal y Correccional, Defensoría N° 6; Daniel Fernando Cano, para la Fiscalía N° 3; Patricia Luján Cisnero, para la Fiscalía N° 43, y Juan Noel Varela, para la Fiscalía N° 35, todas ante los Juzgados Nacionales en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal.
El aviso oficial también establece que las preguntas y observaciones sobre las calidades y méritos de los postulantes podrán presentarse entre el 28 de julio y el 3 de agosto, de acuerdo con el Reglamento del Senado. Las presentaciones podrán realizarse de manera digital a través del sitio institucional del Honorable Senado de la Nación o en forma presencial ante la Comisión de Acuerdos.