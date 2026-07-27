El Senado convocó a audiencias públicas para tratar 29 pliegos judiciales enviados por el Gobierno

Las postulaciones para jueces, fiscales, defensores públicos y camaristas serán analizadas los días 12 y 13 de agosto en la Comisión de Acuerdos. Entre los candidatos figuran Pablo Bertuzzi y Pablo Yadarola para la Cámara Federal porteña.

La Secretaría Parlamentaria del Honorable Senado de la Nación informó la convocatoria a audiencias públicas para tratar 29 pliegos judiciales remitidos por el Poder Ejecutivo , correspondientes a postulaciones para cubrir cargos de jueces, camaristas, fiscales y defensores públicos en la Ciudad de Buenos Aires.

Según el aviso publicado este lunes en el Boletín Oficial, las audiencias se realizarán los días miércoles 12 y jueves 13 de agosto , desde las 11, en el Salón Azul del Senado, en el marco del procedimiento previsto para que la Cámara alta otorgue los acuerdos constitucionales a las designaciones.

Durante la primera jornada se analizarán 16 postulaciones. Entre ellas se encuentran las de Pablo Daniel Bertuzzi y Pablo Yadarola , propuestos como vocales de la Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal de la Capital Federal .

También figuran las candidaturas de Lucila Califano para el Juzgado Nacional en lo Civil N° 9; Javier Rodrigo Pereyra para el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 3; Evangelina María Lasala para el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 18; Juan Manuel Cabral para la Sala K de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Natalia Cecilia Crede como fiscal general ante los Tribunales Orales en lo Penal Económico.

Durante la audiencia del miércoles 12 de agosto se tratarán los pliegos de Nuria Saba Sardañons , propuesta como defensora pública oficial adjunta ante los Tribunales Orales en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal, Defensoría N° 15; Germán Luis Artola , para la Defensoría N° 11; y Hernán Enrique Figueroa , como defensor público oficial ante los Tribunales Orales en lo Penal Económico, Defensoría N° 2.

También, Lucila Califano, para el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 9; Javier Rodrigo Pereyra, para el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 3; Vanesa Silvana Alfaro, para el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 16; Mariana Salduna, para el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 25; Natalia Cecilia Crede, como fiscal general ante los Tribunales Orales en lo Penal Económico, Fiscalía N° 3; Evangelina María Lasala, para el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 18.

En simultáneao, se analizarán los pliegos de Sebastián Rodrigo Ghersi, para el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 45; Juan Manuel Cabral, como vocal de la Sala K de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil; Sergio Alejandro Echegaray, para el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 44; Maximiliano Alberto Leandro Callizo, para el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 58; Diego Andrés Villanueva, para el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 42; Pablo Daniel Bertuzzi y Pablo Yadarola, propuestos como vocales de la Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal de la Capital Federal.

En la audiencia del jueves 13 de agosto serán analizados los pliegos de Miguel Ángel Asturias, para el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 27; Karina Gabriela Rapkinas, para el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 69; Federico Alfredo Battilana, para el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 30; Adolfo Omar Piendibene, para el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 38; Valeria Pérez Casado, como vocal de la Sala C de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial; Walter Alfredo Cavassa, para el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 12; Juan Pablo Ángel Sala, para el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial N° 23.

Ese mismo día se debatirán las postulaciones de Pablo César Cina, para el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 19; Juan Santiago Ylarri, para el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 22; Esteban José Chervin, como defensor público oficial ante los Tribunales Orales en lo Criminal y Correccional, Defensoría N° 6; Daniel Fernando Cano, para la Fiscalía N° 3; Patricia Luján Cisnero, para la Fiscalía N° 43, y Juan Noel Varela, para la Fiscalía N° 35, todas ante los Juzgados Nacionales en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal.

El aviso oficial también establece que las preguntas y observaciones sobre las calidades y méritos de los postulantes podrán presentarse entre el 28 de julio y el 3 de agosto, de acuerdo con el Reglamento del Senado. Las presentaciones podrán realizarse de manera digital a través del sitio institucional del Honorable Senado de la Nación o en forma presencial ante la Comisión de Acuerdos.