Crece 1,3% la brecha entre el valor de origen y los precios minoristas de alimentos

La brecha de precios entre origen y destino de los productos agropecuarios subió 1,3% en junio, según un informe sectorial difundido. De esta manera, un consumidor paga en los locales cerca de 14 veces más de lo que recibe el productor por los limones, mientras que en el caso de las naranjas la diferencia es de 11 veces más.



De acuerdo con el índice IPOD de la Confederación Argentina de la Pequeña Empresa (CAME), el consumidor pagó en góndola 5,28 veces más promedio de lo que recibió el productor en la puerta de su campo por los productos.



Esta diferencia afectó al 64% de este tipo de productos, aunque los casos más importantes fueron los de los limones y las naranjas. La brecha fue más chica para los casos como la frutilla (el consumidor gastó apenas 1,32 veces más de lo que percibió el dueño de la plantación).





Fuente: CAME



El organismo resaltó que éste "es el cuarto mes consecutivo" que esa diferencia en los valores sube. Estas cifran se forman en base a precios suministrados por los referentes de más de 25 complejos de la producción primaria, precios diarios online de los principales supermercados del país y más de 500 precios de verdulerías y mercados para cada producto.



"En junio, el IPOD agrícola alcanzó un valor de 5,6 veces, 1,3% superior a mayo. Fue el quinto mes consecutivo de aumento. El IPOD ganadero subió 2%, ubicándose en 3,99 veces y cortando una racha de dos meses consecutivos de caída", detalló la CAME.



La entidad explicó que esta brecha fue importante en el caso de limones y naranjas porque " bajó muy fuerte el precio al productor". Asimismo, destacaron que tres alimentos tuvieron un achicamiento en el IPOD: el huevo, cebolla y pollo, que ya en mayo habían tenido valores muy similares.