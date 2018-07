"Tormenta", el término más repetido por Macri para evitar hablar de crisis

Durante la conferencia de prensa que Mauricio Macri brindó en la Quinta de Olivos apeló en varias oportunidades a mencionar la "tormenta" que afronta la Argentina al tiempo que evitó mencionar términos como "crisis" para graficar la difícil situación económica del país.



Fiel a su estilo discursivo, el Presidente se apoyó en muletillas y comparaciones para brindar su parecer sobre la economía. Así como en otras oportunidades desde el Gobierno apelaron a la "turbulencia cambiaria" para explicar la devaluación de la moneda, en esta oportunidad el Jefe de Estado echó mano a una comparación climática.



En la media hora en que respondió 10 preguntas a agenda abierta, Macri dijo que "no es fácil domar la inflación por la historia, por el cepo, por las tarifas, por esta tormenta que devaluó nuestra moneda".



Tanto apeló al término "tormenta" que hasta en un momento de la exposición casi comete un furcio, cuando dijo: "Estamos enfrentando una tormenta, pero hemos sabido arriar las ban..., las velas", se corrigió rápidamente.



Minutos después, insistió: "Muchos argentinos sienten frente a la tormenta que estamos atravesando que estamos afrontando una crisis similar a otras del pasado, pero yo creo que no es así".



El presidente insistió en que "claramente estamos enfrentando una tormenta" y, en una respuesta posterior, no vinculada a lo económico, respondió: "Esta tormenta nos sacudió cuando estábamos despegando".



A tal punto fue llamativa la repetición del término que rápidamente se reflejó en la redes sociales y no faltaron los memes y comentarios en Twitter, en la que casi en forma inmediata se posicionó entre las diez primeras tendencias. Y, casi sobre el final, el presidente sentenció: "No nos está yendo mal, a pesar de la tormenta".





