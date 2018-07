Lagarde estimó que la economía mejorará en 2019, pero remarcó que "hay que alcanzar la meta de inflación"

En el marco de la apertura de la tercera Ministerial de Finanzas del G20, el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne y la titular del Fondo Monetario Internacional (FMI), Christine Lagarde, encabezaron una conferencia de prensa en la que se mostraron optimistas sobre el futuro económico del país y el cumplimiento de las metas impuestas por el organismo.



"La economía va a estar mejorando a inicios de 2019 y 2020, y la inflación va a bajar", prometió la titular del Fondo, al tiempo que remarcó que para esto es necesario "cumplir" con los pasos programados en el acuerdo de préstamo stand by.



En esta marco, Lagarde consideró que pese a que el programa entre el organismo que preside y el Gobierno de argentino "solo tiene un mes" ya hubo "un progreso en término de políticas monetarias". "Las medidas que tomó el BCRA han restablecido una situación mejor, con menos volatilidad y más transparencia", remarcó.



Consultada acerca de la posibilidad de que el país no cumpla con la meta de inflación impuesta para el organismo de 32% para 2018, la directora del Fondo advirtió a la audiencia y al propio Dujovne: "Las políticas deben implementarse según lo planeado. Hay que cumplir las metas de inflación, los objetivos son alcanzables".



Sin embargo, Lagarde reconoció que la inflación local (que en junio fue de 3,7%) "ha alcanzado un punto alto" pero desdramatizó la cifra al asegurar que "esto estaba en conocimiento en el programa entre el Gobierno argentino y el FMI, se tomaron medidas, y estamos encaminados".



Por su parte, Dujovne sostuvo que el Banco Central cuenta con el apoyo del Gobierno "en lo que respecta al despliegue de la política monetaria para poder cumplir las metas". "Lo que es importante es cumplir con el programa y seguirlo", añadió.



"Las autoridades van en buen camino. Han demostrado un enorme progreso en corto tiempo", felicitó Lagarde al ministro argentino en el auditorio del Centro de Exposiciones y Convenciones de la Ciudad, donde durante hoy y mañana se reunirán los ministros de Finanzas y presidentes de bancos centrales de los países miembros del G20.



Esta no fue la primera actividad oficial de Lagarde. El viernes, luego de su arribo, mantuvo una bilateral con Dujovne, el titular del Banco Central, Luis Caputo, y el presidente Mauricio Macri. También fue agasajada con una cena en la Quinta de Olivos, donde también dieron el presente el jefe de Gabinete, Marcos Peña, y el canciller Jorge Faurie.



Según la propia Lagarde, durante el encuentro pudo escuchar "de primera mano cómo el Gobierno percibe la situación económica actual". "Hablamos sobre las metas fiscales, pero también sobre el crecimiento, el desarrollo energético, el turismo, y la creación de nuevos trabajos. No sólo abordamos las medidas de corto plazo que están siendo implementadas, sino de Argentina en el futuro", añadió.



La agenda de Lagarde transcurrirá durante la jornada de hoy y mañana en el marco del Centro de Exposiciones, aunque también habrá tiempo para una actividad recreativa en el CCK, que tendrá lugar esta noche.



Pese al pedido formal de la CGT, no tendrá lugar en su agenda para reunirse con la plana gremial: "El FMI siempre se reúne con los sindicatos, pero este no es el caso, esta visita no es una misión del Fondo", argumentó.