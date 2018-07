Baradel rechazó posible sanción por paro: "No es violatorio de la conciliación"

Miles de docentes iniciaron hoy una jornada nacional de protesta de 48 horas convocada por la Confederación de Trabajadores de la Educación (CTERA) con paralización del dictado de clases en al menos cinco provincias, entre ellas Buenos Aires, y la Capital Federal.



En ese marco, el titular de SUTEBA, Roberto Baradel, rechazó la posibilidad de que su gremio sea sancionado con una multa millonaria -se habla de más de $ 600 millones- por no acatar la conciliación obligatoria dictada en la provincia de Buenos Aires.



"Esta medida de fuerza no es violatoria de ninguna conciliación obligatoria", afirmó Baradel en conferencia de prensa, al argumentar que la protesta de hoy se enmarca en la medida de fuerza nacional declarada por CTERA y no en el conflicto bonaerense.



De todos modos, consideró que "hay una conciliación para la provincia de Buenos Aires que adolece de procedimientos legales". Asimismo, consideró que "con el tema de la multa quieren esconder que abandonaron las escuelas".



Además, Baradel dijo que el Gobierno planea "eliminar todos los incentivos docentes" por unos 20.000 millones de pesos en el marco del ajuste fiscal que lleva adelante el Gobierno para cumplir con los compromisos asumidos con el Fondo Monetario Internacional (FMI).



La CTERA dispuso un paro de 48 horas a partir de este lunes, que abarca a Buenos Aires, Capital Federal, Corrientes, Chaco, Santa Cruz y Tierra del Fuego, en reclamo de la reinstauración de la paritaria nacional docente eliminada por el gobierno de Mauricio Macri en 2017.



"Decíamos por ejemplo que sin paritaria nacional no iba a haber más computadoras de Plan "Conectar Igualdad" para los chicos. No nos creían. Y no hay una sola computadora más para ningún chico", dijo en conferencia de prensa esta mañana Eduardo López, secretario general de la Unión de Trabajadores de la Educación (UTE) de la ciudad de Buenos Aires.



En la provincia de Buenos Aires, donde existe un extenso conflicto desde inicios de año por la falta de acuerdo paritario, el gobierno provincial dictó una conciliación obligatoria que fue acatada por los gremios FEB, Sadop, UDA, Udocba y Amet, excepto SUTEBA.



Por su parte, el ministro de Educación bonaerense, Gabriel Sánchez Zinny, confirmó que la administración de María Eugenia Vidal ya se encuentra analizando cuál será la sanción que le impondrá al gremio SUTEBA por la huelga en la provincia.



"Todos acataron la conciliación obligatoria menos SUTEBA, que junto con la Confederación de Trabajadores de la Educación (CTERA) declararon un paro en algunas provincias, una de ellas es Buenos Aires", se quejó el funcionario en declaraciones a Radio Mitre.



Sánchez Zinny señaló que las organizaciones gremiales ya impulsaron doce días de paro en la provincia en lo que va del año y aclaró que el Gobierno bonaerense garantiza la apertura de las escuelas y los comedores.



La gestión Vida, según indicó el ministro de Educación, analizará en las próximas horas el nivel de acatamiento al paro que registra SUTEBA, gremio que representa al 70 por ciento de los maestros del territorio bonaerense.



"Veremos en las próximas horas el acatamiento en la provincia. Los últimos paros el promedio de acatamiento era de 40 por ciento; esperemos que hoy sea mucho menos, porque el único que llama al paro es SUTEBA", expresó Sánchez Zinny.



En ese sentido, advirtió: "El ministerio de Trabajo está analizando las sanciones, porque hay una ley que regula las infracciones laborales. El miércoles pasado adelantamos el 15 por ciento y el cobro de sueldo; no vemos el sentido de este paro".