Con cinco smartphones, una empresa brasileña hace pie en Argentina

Quantum, la marca brasileña que es parte del Grupo Positivo, llega a la Argentina con cinco modelos de smartphones diseñados para los diferentes públicos y las exigencias de cada uno según el tipo de uso del equipo y sus necesidades. Algunos de los productos serán fabricados en el país y todos ellos se venderán en los principales retails y en forma online.



El lanzamiento de los celulares Quantum es el primer paso del desembarco de Grupo POSITIVO en forma directa en Argentina.



"Los productos de Quantum ofrecen al público joven una opción inteligente a la hora de comprar un smartphone accesible y de primera calidad, con diseños que se adaptan perfectamente a diversas edades, estilos de vida y preferencias", comenta la empresa en un comunicado. Y agrega: "Quantum presenta un modelo de negocio innovador, ofreciendo otro nivel de experiencia a quienes buscan desafiar los límites. Justamente, la elección del nombre está directamente relacionada con el concepto de practicidad. Quantum, en física, es el mínimo de energía necesaria para que un átomo pase de un nivel a otro. Así, la propuesta de valor de la marca es entregar más por menos".



Norberto Maraschin Filho, vicepresidente de Grupo Positivo, aseguró que "la marca está pensada para usuarios que saben lo que necesitan y, cuando no están seguros, están dispuestos a investigar sobre lo que quieren, eligen lo que quieren comprar y están abiertos a apostar a algo nuevo", y agregó "nos emociona la posibilidad de presentar nuestra propuesta en Argentina y estamos trabajando intensamente para hacer de Quantum una de las smart brands del país".



Por su parte, Ariel Elizalde, Country Manager de Quantum en Argentina señaló: "Estamos muy entusiasmados con el lanzamiento de Quantum porque vamos a estar brindando a nuestros clientes lo último en tecnología como ya hicimos con el lanzamiento del primer Android Go en el país y como haremos con el primer celular con proyector integrado. Estaremos llegando antes que todos al mercado con las últimas innovaciones porque nuestro modelo de negocio es mucho más dinámico que el de las marcas multinacionales y tenemos alianzas estratégicas con socios tecnológicos como Google, MediaTek y Unisoc que nos posibilitan esta llegada anticipada".



En una primera instancia, los modelos que se comercializarán son:



• Quantum V: TODO EL ENTRETENIMIENTO EN LA PALMA DE LA MANO



Es el primer smartphone en el mercado con un proyector láser HD. Puede proyectar imágenes de hasta 80" en cualquier superficie, ofreciendo una verdadera pantalla de cine en el bolsillo para disfrutar de fotos, películas y juegos. La batería es de 4.000 mAh, lo que implica actividad durante todo el día y hasta 4 horas de proyección continua.



La pantalla LCD IPS Full HD de 5,5" ofrece colores vivos y alto contraste, y tiene cámara trasera de 13 MP y cámara frontal de 8 MP.



Tiene sistema Android 7.0 libre, con todos los servicios de Google disponibles y sin aplicaciones adicionales que quiten espacio.



Está equipado con un Procesador Octa-Core 4GB RAM, con 1,5 GHz, 64 Bits y 64GB de memoria interna. Además, Quantum V permite utilizar 2 SIM cards 4G.



La parte trasera del modelo es de metal, mientras que el frente está protegido por vidrio con bordes redondeados y detalles con corte en diamante. Su color satinado azul oscuro aporta elegancia al modelo.





• Quantum YOU



YOU CINZA / YOU ROSA: CUERPO DE METAL Y MEMORIA PARA CRUZAR LOS LIMITES



Cuenta con Procesador Quad-Core 1.25 GHz y 3GB de memoria RAM. Además, es posible expandir la memoria con su tarjeta micro SD de hasta 32GB, totalizado 64GB de memoria.



Tiene sistema Android 7.0 libre, con todos los servicios de Google disponibles y sin aplicaciones adicionales que quiten espacio.



La pantalla de 5 pulgadas es de alta definición, resolución HD (1280X720) y tiene tecnología IPS que aporta mayor detalle a las imágenes.



Quantum YOU tiene cámara trasera de 13 megapíxeles y cámara frontal de 8 megapíxeles, ambas con flash.



Respecto a su seguridad, tiene lector de huellas digitales para mayor practicidad en desbloqueos y accesorios de protección. Cuerpo de aluminio, detalles en corte de diamante y textura de metal. Está disponible en colores Gris y Rosa.



• Quantum FIT



FIT GRIS / FIT ROSA: FLASH FRONTAL Y PROTECCION TOTAL



Posee 16GB de almacenamiento y Procesador Quad-Core 1.3 GHz. Además, cuenta con la aplicación Google Photos que ofrece espacio ilimitado para almacenar todas las fotos y videos en el smartphone.



Tiene sistema Android 7.0 libre, con todos los servicios de Google disponibles y sin aplicaciones adicionales.



Saca fotos en 8 megapíxeles y graba videos en alta definición. También cuenta con flash frontal.



La pantalla tiene bordes curvos, su textura es de metal cepillado en la parte trasera y tiene detalles brillantes. El equipo cuenta con protector de pantalla y cover flexible y transparente.



• Quantum MINI



MINI GRIS: PEQUEÑO Y PODEROSO



Su formato compacto ofrece una pantalla de 4 pulgadas, además de sus destacadas cámaras frontal y trasera, ambas de 5 megapíxeles y con flash.



Tiene Sistema AndroidTM OreoTM (Edición Go) la última versión del sistema operativo de Google. Además, cuenta con Procesador Quad-Core (1.3 GHz), conectividad 3G y la opción de usar hasta dos chips SIM.



Las aplicaciones están optimizadas, ocupan un 50% menos espacio e inician un 15% más rápido.



Todas estas características ofrecen un equipo compacto que resiste un uso intensivo sin colgarse. Además, todas sus aplicaciones y sus datos se encuentran protegidos con Google Play Protect. También ofrece ahorro de datos móviles nativos.



• En una segunda instancia, en octubre llegará al país el Quantum M, modelo que se destaca por su "pantalla infinita" de 6 pulgadas formato 18:9, cámara súper selfie de 16 MP con Flash Frontal, y cámara trasera de 12MP. Tiene 2GB de memoria RAM, su batería es de 2930mAh (8,2 mm y 164 gr.) y cuenta con diversos sensores como acelerómetro, luminosidad, proximidad, lector de huellas trasero.