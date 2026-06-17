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17 de junio 2026 - 07:28

Dólar hoy y dólar blue hoy minuto a minuto: a cuánto opera este miércoles 17 de junio

Toda la información sobre el dólar, las acciones y los bonos.

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Conocé las cotizaciones dólar blue, el oficial, el MEP y el CCL.

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Si bien persiste la calma, el dólar oficial mayorista rebotó al alza este martes. Los paralelos también arrojaron subas, con el blue trepando a $1.470 y el CCL rozando los $1.500. Ocurrió en una jornada de respiro tras el rally de los activos argentinos: las acciones cayeron, al igual que los bonos y eso llevó a un leve repunte del riesgo país hasta los 435 puntos básicos, tras cerrar la semana pasada en mínimos desde 2018 ante la recalificación de S&P para la deuda argentina.

Este miércoles, la atención de la city se enfocará en lo que ocurra en el frente internacional, con inversores que procesan el acuerdo de paz entre EEUU e Irán. Además, se espera la primera decisión de política monetaria de la Fed bajo el mando de Kevin Warsh.

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