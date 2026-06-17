Dólar hoy y dólar blue hoy minuto a minuto: a cuánto opera este miércoles 17 de junio

Si bien persiste la calma, el dólar oficial mayorista rebotó al alza este martes. Los paralelos también arrojaron subas, con el blue trepando a $1.470 y el CCL rozando los $1.500. Ocurrió en una jornada de respiro tras el rally de los activos argentinos: las acciones cayeron, al igual que los bonos y eso llevó a un leve repunte del riesgo país hasta los 435 puntos básicos, tras cerrar la semana pasada en mínimos desde 2018 ante la recalificación de S&P para la deuda argentina.
Se acelera la destrucción de empresas: ya cerraron más de 14.000 firmas en el último año
Con el resultado de marzo, ya son 25 los meses consecutivos de caídas interanuales en la cantidad de empresas empleadoras. Además, se trata del descenso más fuerte de toda esa serie. La mirada de los empresarios del diferentes sectores.
Por Erika Cabrera