Con un gol de Daniel Muñoz, Colombia debuta en el Mundial 2026 con victoria parcial ante Uzbekistán

El seleccionado de Néstor Lorenzo se impone 1 a 0 en el estadio Azteca por la primera fecha del Grupo K. El lateral abrió el marcador a los 40 minutos tras una asistencia de Luis Díaz.

Daniel Muñoz convirtió el primer gol de Colombia en el Mundial 2026.

Colombia se fue al descanso con ventaja frente a Uzbekistán en su debut en el Mundial 2026 . El equipo dirigido por Néstor Lorenzo gana 1 a 0 gracias a un tanto de Daniel Muñoz sobre el cierre de la primera etapa y, por el momento, suma tres puntos clave en el Grupo K.

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Desde el comienzo, el conjunto cafetero asumió el protagonismo y buscó imponer condiciones ante un rival que apostó a replegarse cerca de su área y salir rápido de contragolpe.

Sin embargo, durante gran parte del primer tiempo, Colombia tuvo dificultades para encontrar espacios frente al orden defensivo del seleccionado asiático.

Una de las primeras incidencias de la tarde ocurrió a los siete minutos, cuando Johan Mojica cometió una infracción que le valió una tarjeta amarilla , quedando condicionado para el resto del encuentro.

La ocasión más clara llegó a los 31 minutos. Tras un pase profundo de Jhon Arias , Luis Díaz quedó mano a mano y definió cruzado, pero el remate se estrelló contra la base del palo y privó a Colombia de abrir el marcador.

Impulsado por una multitud de hinchas colombianos que colmó las tribunas del estadio y generó un clima de localía, el equipo de Lorenzo siguió insistiendo hasta encontrar la recompensa.

A los 40 minutos, Luis Díaz apareció por detrás de los delanteros y envió un centro preciso al área para que Daniel Muñoz conectara y marcara el 1 a 0 que le permite a Colombia retirarse al entretiempo con ventaja.

Por ahora, el conjunto cafetero lidera de manera parcial el Grupo K, aunque todavía restan disputarse los segundos 45 minutos frente a Uzbekistán.

Las formaciones de Uzbekistán y Colombia

Formación Uzbekistán: Utkir Yusupov; Rustam Ashurmatov, Bekhruz Karimov, Abdukodir Khusanov, Sherzod Nasrullaev; Abdulla Abdullaev, Otabek Shukurov, Akmal Mozgovoy, Oston Urunov, Abbosbek Fayzullaev; Eldor Shomurodov. DT: Fabio Cannavaro.

Formación Colombia: Camilo Vargas; Daniel Muñoz, Jhon Lucumí, Dávinson Sánchez, Johan Mojica; Gustavo Puerta, Jefferson Lerma, James Rodríguez; Jhon Arias, Luis Díaz, Luis Javier Suárez. DT: Néstor Lorenzo.