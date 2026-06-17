Selección argentina, EN VIVO: la jornada del miércoles 17 de junio en el Mundial 2026

La Selección argentina tuvo un debut soñado en el Mundial 2026. En Kansas, la Albiceleste venció 3-0 a Argelia con una actuación inolvidable de Lionel Messi, que marcó los tres goles del partido y volvió a escribir su nombre en la historia de la Copa del Mundo. El capitán argentino, en su partido número 200 con la camiseta nacional, fue la gran figura de la noche e igualó al alemán Miroslav Klose como máximo goleador de la historia de los Mundiales, alimentando una vez más la ilusión de millones de hinchas.
Festival de Messi: uno por uno, los tres goles de la victoria ante Argelia
Argentina abrió este martes su participación en el Mundial 2026 con una goleada ante Argelia. Lionel Messi, el capitán del seleccionado nacional, marcó un hat-trick y alcanzó el récord de Miroslav Klose como máximo artillero de la Copa del Mundo. Uno por uno, los tres goles.