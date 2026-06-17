Selección argentina, EN VIVO: la jornada del miércoles 17 de junio en el Mundial 2026

Live Blog Post

Con un Messi histórico, Argentina arrancó la defensa del título con una goleada ante Argelia

seleccion argentina messi de paul argelia Prensa AFA

Con tres goles de un Lionel Messi histórico, Argentina comenzó la defensa del título conquistado en Qatar 2022 con una goleada frente a Argelia. El capitán tuvo en sus pies una vez más la llave de la victoria del equipo de Lionel Scaloni y, por si fuera poco, alcanzó a Miroslav Klose como máximo goleador de los mundiales.

La Albiceleste debutó este martes en el Mundial 2026 con una contundente victoria ante el seleccionado africano. Las dudas que sobrevolaban en la previa sobre la condición física de los jugadores argentinos se despejaron en el primer tiempo con un dominio claro y sin fisuras sobre el rival.

Leé la nota completa