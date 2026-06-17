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17 de junio 2026 - 07:31

Selección argentina, EN VIVO: la jornada del miércoles 17 de junio en el Mundial 2026

Lionel Messi marcó los tres goles del triunfo de Argentina ante Argelia por 3-0 en el debut del Mundial 2026.

Lionel Messi marcó los tres goles del triunfo de Argentina ante Argelia por 3-0 en el debut del Mundial 2026.

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La Albiceleste comenzó la defensa del título con una victoria contundente en el Mundial 2026. Messi marcó tres goles, alcanzó a Klose como máximo goleador y fue ovacionado.

La Selección argentina tuvo un debut soñado en el Mundial 2026. En Kansas, la Albiceleste venció 3-0 a Argelia con una actuación inolvidable de Lionel Messi, que marcó los tres goles del partido y volvió a escribir su nombre en la historia de la Copa del Mundo. El capitán argentino, en su partido número 200 con la camiseta nacional, fue la gran figura de la noche e igualó al alemán Miroslav Klose como máximo goleador de la historia de los Mundiales, alimentando una vez más la ilusión de millones de hinchas.

Desde los primeros minutos, el equipo de Lionel Scaloni tomó el control del encuentro, manejó la pelota y buscó lastimar con sus ataques. Messi tuvo una chance clara para abrir el marcador, pero su gol fue anulado por una ajustada posición adelantada. Poco después, Argelia también tuvo un tanto invalidado por la misma razón. La insistencia argentina tuvo recompensa cuando el 10 recibió espacio cerca del área y sacó un remate preciso con su zurda para poner el 1-0.

En el segundo tiempo, Argentina mantuvo la intensidad y fue en busca de ampliar la ventaja. Tras varias aproximaciones, el segundo llegó luego de un remate de Alexis Mac Allister que el arquero Luca Zidane no pudo contener, dejando el rebote servido para que Messi marcara nuevamente. Con el partido controlado, el capitán todavía tenía una última aparición guardada y completó su hat-trick con una definición de jerarquía para sellar el 3-0 y darle a la Selección un debut mundialista perfecto.

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Festival de Messi: uno por uno, los tres goles de la victoria ante Argelia

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Argentina abrió este martes su participación en el Mundial 2026 con una goleada ante Argelia. Lionel Messi, el capitán del seleccionado nacional, marcó un hat-trick y alcanzó el récord de Miroslav Klose como máximo artillero de la Copa del Mundo. Uno por uno, los tres goles.

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Con un Messi histórico, Argentina arrancó la defensa del título con una goleada ante Argelia

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Con tres goles de un Lionel Messi histórico, Argentina comenzó la defensa del título conquistado en Qatar 2022 con una goleada frente a Argelia. El capitán tuvo en sus pies una vez más la llave de la victoria del equipo de Lionel Scaloni y, por si fuera poco, alcanzó a Miroslav Klose como máximo goleador de los mundiales.

La Albiceleste debutó este martes en el Mundial 2026 con una contundente victoria ante el seleccionado africano. Las dudas que sobrevolaban en la previa sobre la condición física de los jugadores argentinos se despejaron en el primer tiempo con un dominio claro y sin fisuras sobre el rival.

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