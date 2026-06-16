Anticipan lluvias fuertes y un episodio de ciclogénesis en varias provincias tras la ola polar

Las precipitaciones llegarán durante la semana tras el intenso frío. Sin embargo, continuarían las bajas temperaturas.

Anticipan la llegada de una ciclogénesis luego de la ola polar.

La intensa masa de aire polar que mantiene temperaturas muy bajas en gran parte de la Argentina continuará dominando el escenario meteorológico durante los próximos días. Sin embargo, los especialistas ya observan un cambio de patrón que podría derivar en lluvias abundantes, tormentas y el desarrollo de una ciclogénesis sobre distintas regiones del país.

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Luego de varias jornadas marcadas por heladas generalizadas y ambiente seco, los pronósticos indican que las condiciones comenzarán a modificarse a partir de la segunda mitad de la semana . La estabilidad atmosférica que predominó hasta ahora dará paso a un período caracterizado por una mayor presencia de humedad y un progresivo aumento de la nubosidad.

De acuerdo con las proyecciones elaboradas por Meteored sobre la base de los modelos del Centro Europeo de Previsiones Meteorológicas a Plazo Medio (ECMWF) , el aire frío comenzará a perder intensidad a medida que avance la semana.

Los fuertes vientos provenientes del sur irán disminuyendo y, en contrapartida, comenzará a imponerse el viento norte en amplias zonas del territorio nacional. Este cambio favorecerá un ascenso gradual de las temperaturas y el ingreso de aire más templado y húmedo.

La consecuencia más visible será el incremento de la cobertura nubosa y la aparición de condiciones propicias para el desarrollo de precipitaciones en distintos sectores del país.

La ciclogénesis llegaría entre jueves y viernes

Los especialistas prevén que entre el jueves y el viernes se configure un sistema de baja presión, fenómeno conocido como ciclogénesis, que provocaría lluvias y tormentas aisladas de diferente intensidad.

El principal foco de inestabilidad se concentraría sobre las provincias del Litoral, donde coincidirán el aumento térmico y el ingreso de humedad desde el norte.

La interacción entre estas variables favorecería la formación de áreas de tormentas capaces de generar acumulados significativos en cortos períodos de tiempo.

Según los modelos meteorológicos, este proceso estará asociado al avance de una masa de aire más cálida y húmeda que avanzará desde el norte argentino hacia las regiones centrales.

Qué provincias podrían recibir las mayores lluvias

Las estimaciones actuales ubican al norte de Santa Fe, Chaco, Corrientes y el este de Formosa entre las zonas con mayor probabilidad de registrar precipitaciones importantes.

De acuerdo con los pronósticos difundidos por Meteored, en esos sectores podrían acumularse más de 50 milímetros de lluvia en menos de 48 horas, acompañados por tormentas que localmente podrían adquirir fuerte intensidad.

La situación será seguida de cerca debido a que algunos de los fenómenos podrían desarrollarse de manera puntual y con elevados registros de agua caída en lapsos reducidos.

Qué ocurrirá en Buenos Aires y el AMBA

Más al sur, el panorama presenta mayores diferencias entre los distintos modelos de simulación. Las proyecciones del modelo europeo contemplan la posibilidad de precipitaciones de menor magnitud sobre la provincia de Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, especialmente durante el período de transición hacia el viernes.

Sin embargo, otros sistemas de pronóstico, como el modelo GFS, mantienen una postura más conservadora y por el momento no anticipan lluvias significativas para estas regiones, limitándose a prever un incremento temporal de la nubosidad.

Por esa razón, los especialistas recomiendan seguir la evolución de los próximos informes meteorológicos para confirmar la intensidad y el alcance de los fenómenos previstos.

Tras las lluvias volvería el aire polar

El episodio de inestabilidad no marcaría el final del frío. Por el contrario, los pronósticos indican que durante el próximo fin de semana se produciría un nuevo ingreso de aire de origen polar.

Las distintas simulaciones coinciden en la llegada de una perturbación procedente del océano Pacífico asociada a un frente frío que avanzaría entre sábado y domingo desde la Patagonia hacia la zona central del país.

De concretarse este escenario, las temperaturas volverían a descender después de las lluvias, reinstalando condiciones invernales en gran parte del territorio nacional y prolongando una de las primeras irrupciones de aire frío más importantes de la temporada.