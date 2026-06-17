El riesgo país sigue en la mira luego de ensayar un leve rebote desde mínimos en los últimos ocho años + Agregar ámbito en









Los activos argentinos encaran una nueva rueda impulsados por el visto bueno del Banco Mundial para otorgar una garantía de u$s2.000 millones para blindar pagos de deuda.

Los activos argentinos buscan seguir de buena racha. Depositphotos

Los activos argentinos - acciones y bonos - se someten a una nueva rueda en el marco de novedades positivas tanto en el frente local, con el visto bueno del Banco Mundial para obtener una garantía de u$s2.000 millones para acceder a préstamos y afrontar los abultados vencimientos de deuda, como en el frente internacional con las novedades del acuerdo Irán-EEUU.

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En la jornada previa, el S&P Merval tomó ganancias tras alcanzar un récord anual en dólares y marcó su peor caída en casi cuatro meses. En tanto, los bonos soberanos operaron con mayoría de bajas este martes. Esto, luego de ser impulsados en el inicio de la jornada por un contexto internacional más favorable y por la mejora en la percepción de riesgo sobre la Argentina. En paralelo, el riesgo país ensaya un leve rebote tras tocar mínimos en los últimos ocho años.

El martes, el directorio del Banco Mundial aprobó un total de u$s2.000 millones en garantías para Argentina, compuestas por dos instrumentos: una Garantía Policy-Based (PBG, por sus siglas en inglés) de primera pérdida otorgada por el BIRF y una garantía de segunda pérdida del MIGA.

En conjunto, las garantías cubrirán el 95% de los pagos del servicio de la deuda correspondiente al préstamo sindicado, "permitiendo a Argentina reducir sus costos de financiamiento y fortalecer la gestión de la deuda pública".

El comunicado señaló que "esta innovadora estructura de garantías ayuda a facilitar el regreso del país a los mercados internacionales de capitales, movilizando financiamiento en condiciones más favorables al tiempo que respalda reformas que impulsan la inversión privada, la productividad y la resiliencia de largo plazo". El directorio del BID debatirá hoy su garantía por u$s500 millones. En las noticias internacionales, comenzaron a conocerse detalles del acuerdo provisional entre EEUU e Irán para poner fin a la guerra en Oriente Medio y el presidente de EEUU, Donald Trump, afirmó que dicho acuerdo impedirá que Teherán disponga de armas nucleares, mientras que un funcionario estadounidense señaló que permitirá a Irán vender petróleo desde el momento de su firma. Noticia en desarrollo.-