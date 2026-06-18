Quién juega hoy en el Mundial 2026: México y Corea del Sur van en busca de la clasificación, en otra jornada a puro fútbol

El seleccionado azteca enfrenta desde las 22hs a la selección asiática. Ambos buscarán garantizarse el pase a la segunda ronda. También jugarán Chequia vs Sudáfrica, Suiza vs Bosnia y Canadá vs Qatar.

El Mundial 2026 continuará este jueves 18 de junio con una jornada determinante para los grupos A y B. Tras los debuts de las ocho selecciones, llegará el turno de la segunda fecha: Chequia jugará ante Sudáfrica, Suiza se enfrentará a Bosnia y Herzegovina , Canadá hará lo propio con Qatar y México cerrará el día frente a Corea del Sur. Los equipos buscarán encaminar su clasificación a los 16avos de final.

El primer encuentro enfrentará a República Checa y Sudáfrica, dos seleccionados que llegan con necesidades diferentes. Los europeos buscarán recuperarse tras haber caído en el debut frente a Corea del Sur, mientras que los africanos intentarán dar el golpe luego de perder en el partido inaugural ante México. Una derrota dejaría al perdedor muy comprometido de cara a la última fecha.

Más tarde será el turno de Suiza y Bosnia y Herzegovina. Los suizos comenzaron el torneo con un empate frente a Qatar y ahora intentarán sumar de a tres para acercarse a la clasificación. Bosnia, por su parte, también igualó en su estreno ante Canadá y necesita un triunfo para no llegar obligado a la última jornada.

Horario: 16hs

TV: Telefé y Disney+ Premium

Canadá vs Qatar

El tercer encuentro enfrentará a Canadá y Qatar, dos selecciones que dejaron buenas sensaciones en sus respectivos estrenos pero que todavía no pudieron ganar. Los norteamericanos intentarán hacer valer la localía en Vancouver, mientras que el conjunto asiático buscará sorprender para meterse de lleno en la pelea por uno de los dos primeros lugares del Grupo B.

Horario: 19hs

TV: DSports

México vs Corea del Sur

El cierre de la jornada tendrá como protagonista a uno de los anfitriones. México afrontará un compromiso de alto riesgo frente a Corea del Sur en Guadalajara.

El seleccionado dirigido por Javier Aguirre llega fortalecido tras vencer a Sudáfrica en el partido inaugural, aunque enfrente tendrá a una Corea del Sur que dio una de las primeras sorpresas del torneo al derrotar a República Checa. Un triunfo dejaría al "Tri" muy cerca de sellar su clasificación, mientras que los asiáticos podrían asegurarse anticipadamente un lugar en la siguiente ronda si vuelven a sumar de a tres.

Horario: 22hs

TV: TyCSports y DSports

Los partidos de este jueves 18 de junio

La segunda fecha de estos grupos comenzará a perfilar el panorama rumbo a los 16avos de final. Con el nuevo formato de 48 selecciones, cada punto adquiere un valor especial y los márgenes de error son cada vez menores para los equipos que aspiran a seguir en carrera.