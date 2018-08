"Las tasas van a empezar a bajar, la Argentina necesitaba salir del pánico cambiario"

El presidente del Banco Nación, Javier González Fraga, pronosticó que "antes de fines de agosto las tasas van a empezar a bajar" al argumentar que "se ha dominado bastante bien la volatilidad del dólar".



"Hubo una necesidad de tener una tasa muy alta para superar la volatilidad cambiaria y creo que estamos al final de ese proceso porque se ha dominado bastante bien la volatilidad del dólar", sostuvo el funcionario.



Consideró que la cotización de la moneda norteamericana "ya no es noticia de primera página hace un mes", mientras puntualizó: "Esperemos que en agosto deje de ser noticia".



"Esto se ha logrado con tasas muy altas", destacó González Fraga en diálogo con Radio Continental.



En ese sentido, resaltó: "Antes de fines de agosto, las tasas van a empezar a bajar", mientras evaluó que "la Argentina necesitaba salir del pánico cambiario".



"Eso va a permitir volver a la normalidad crediticia", estimó y subrayó que "hay que ser pacientes".



El economista señaló que "el dólar se ha quedado relativamente estable, flotando alrededor de $27,70".



Indicó que en ese contexto, "muchos supermercados y empresas grandes que tienen capacidad de negociar con sus proveedores le dicen ´te pagaba a 30 días, te voy a pagar en 60, 90, 120 días´.



"La expectativa de inflación de los próximos doce meses está alrededor del 20 por ciento. No hablo de la de este año, sino de agosto 2018 y agosto 2019", aseguró.



En tanto, anticipó que la entidad financiera pondrá en marcha una línea de financiamiento para tamberos "ajustable por inflación".



"Queremos que la cuota no supere el diez por ciento de la facturación", aclaró y apuntó: "Estamos peleando para poder prestarles a los tamberos en dólares porque es un sector exportador".



Adelantó que la iniciativa será difundida "en los próximos días", aunque aclaró que "ya fue aprobada por el directorio".



"Soy muy optimista con relación al futuro de la actividad láctea", afirmó.