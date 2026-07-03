La Nación y las Provincias perdieron $6,5 billones de recaudación en el primer semestre

La caída de los ingresos obedece a la menor actividad económica y a la reducción de impuestos. La rebaja de retenciones al campo generó una mayor pérdida en el gobierno federal.

La Nación y las provincias pedieron $6,5 billones por rebaja de impuestos y menor actividad.

La reducción de impuestos y la menor actividad económica comenzó a erosionar la capacidad recaudatoria del Gobierno. Así, en el primer semestre se perdieron unos $6,5 billones . De ellos la peor parte se la llevó el estado nacional, según indica un informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF).

"La recaudación tributaria nacional total que queda en manos del Gobierno Nacional habría descendido un 6,4% real interanual durante el primer semestre de 2026 y la que va a provincias un 3%" , revela el estudio.

Es de recordar que en lo que va del 2026 la recaudación tributaria total habría tenido un descenso del 5,3%.

"Al expresar estas variaciones en términos monetarios, es decir en moneda de junio de 2026, se tiene que Nación habría perdido $5.323.548 millones y las provincias y CABA $1.208.784 millones", detalla el reporte.

Según indica el IARAF, la recaudación tributaria nacional total descendió 5,3% real interanual durante el primer semestre de 2026 pero, al excluir la recaudación por tributos vinculados al comercio exterior, la baja habría sido del 3,6%, precisa el IARAF.

Los primeros seis meses del año las recaudaciones de mayor caída serían las de derechos de exportación con el 40%, seguida por Internos coparticipados, 18,1% y por los derechos de importación 16,7%. Hay que tener en cuenta que los impuestos vinculados al comercio exterior no se comparten con las provincias y es lo que explica el mayor impacto federal.

En cambio, en el primer semestre los que subieron fueron el impuesto a los combustibles, con el 19,6%; Bienes Personales, 7% y Ganancias, 2,1%. "Si se excluye de la recaudación a los tributos vinculados al comercio exterior (derechos de exportación e importación), la recaudación total habría descendido un 3,6% en términos reales interanuales", indica el trabajo.

El principal impuesto coparticipable, el IVA neto de devoluciones y reintegros, habría tenido una baja de recaudación del 7,7% en términos reales respecto al primer semestre de 2025. El segundo tributo de mayor importancia relativa, los aportes y contribuciones de la seguridad social, habría descendido un 4% real interanual.

Cayó la coparticipación en el semestre

De acuerdo con la consultora Politikon Chaco, el acumulado del primer semestre del año cerró con transferencias automáticas a provincias y CABA por $36,92 billones, lo que implicó una caída 2,8% respecto a igual período del 2025.

Los envíos quedaron por debajo de igual período del 2023 (-11,6%), 2022 (-13,1%) y 2021 (-6,5%), y solo por encima de 2024, aunque muy levemente (+0,7%).

En este marco, la Coparticipación Federal pura bajó 4,3% acumulado interanual; las Leyes Especiales subieron 11,3% y Compensación del Consenso Fiscal en crecieron 12,4%.