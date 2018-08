Gobierno investiga a Acindar por posición dominante que la expone a multa de $ 1.500 M

Tras una investigación que llevó 14 meses, el Gobierno determinó que la empresa Acindar incurrió en conductas anticompetitivas en el mercado de productos de acero no planos, con una participación en la producción nacional del 68% y sobreprecios. A partir de ahora, la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC) abre una nueva etapa en la que va a requerir datos de la empresa, que podría ser penada con una multa de más de $ 1.500 millones, de corroborarse su posición.



Así lo confirmó el propio presidente de la CNDC, Esteban Greco, en una rueda de prensa a la que accedió ámbito.com, al tiempo que explicó que se trata de una "investigación de oficio de carácter no vinculante".



El monto de la posible multa se desprende de calcular (según estipula la ley de Defensa de la Competencia sancionada en mayo) hasta el 30% de la facturación anual de la compañía o 200 millones de unidades móviles (multiplicadas por el valor de la unidad móvil hoy).



El relevamiento, que se desarrolló entre abril de 2017 y junio del corriente año, responde a un pedido del Secretario Comercio Miguel Braun, y del mismo se desprende que Acindar "cuenta con una participación estable en la producción nacional del 68% (promedio entre 2013 y 2016)".



Al tratarse de un insumo clave en el sector de la construcción, de prosperar la investigación se prevé un impacto en el rubro. Según la propia CNDC, tan solo la producción de barras de acero representan cerca del 40% de las ventas de aceros no planos en la Argentina.



En el diálogo que mantuvo con periodistas, Greco explicó que el acero no plano fabricado por Acindar se vendía el año pasado a un precio 40% superior al precio de paridad de importación, que es la referencia de lo que cuesta el mismo producto proveniente del exterior.



Asimismo, los precios de sus productos evolucionaron entre 10 y 60 por ciento por encima de los precios promedio del Índice de Costos de la Construcción que mide el Indec.



Otro de los datos que llamó la atención de la CNDC fue que cerca del 65% de las ventas a proveedores fue en el marco de contratos de exclusividad. Si bien esto no es un delito en sí mismo, debido a la posición dominante, puede bloquear u obstaculizar el ingreso de otros competidores.



Hace sólo una semana, el ministro de Transporte Guillermo Dietrich elegía la planta de Villa Constitución de la empresa para destacar el programa que Acindar lleva adelante para el desarrollo de cargas mediante el uso de bitrenes. Para entonces, se terminaba de pulir en la CNDC el informe al que accedió la prensa, y que le podría valer una multa millonaria a la empresa.



Acindar fue adquirida en 2008 por el grupo indio Arcelor Mittal, el mayor productor de acero del mundo. Con operaciones en más de 60 países, produce más de 100 millones de toneladas al año, lo que representa el 10% de la fabricación mundial.



En el mercado argentino, las empresas productoras de acero no plano son cuatro en total: Acindar, Cepar, Acerbrag y Aceros Zapla.





Fuente: Comisión Nacional de Defensa de la Competencia.



• Qué dijo la empresa



Apenas trascendió la investigación oficial, Acindar emitió un breve comunicado en el que toma conocimiento de dicho proceso y pone a disposición de la CNDC "toda la documentación a su alcance para una rápida y eficaz resolución de la cuestión". "La compañía lleva adelante un programa de compliance con los más altos estándares internacionales en materia de cumplimiento de prácticas comerciales", nsigue la misiva.



Por último, la empresa de Grupo Arcelor Mittal ratifica su política "de trabajo en la industria local, ajustada -desde hace más de 75 años- a todas las normativas de mercado vigentes y con estricta vigilancia de las prácticas legales tanto en la Argentina como en todos los países en los que tiene intereses comerciales".