Temor "kelper" al Brexit: si se van de la Unión Europea su producto estrella se queda sin mercado

El gobierno británico de Malvinas teme que, cuando se concrete la salida que impulsa Londres de la Unión Europea, se quede sin mercado para el calamar del Atlántico Sur que exporta al viejo continente.



"Aunque nuestros calamares son un producto de primera calidad, el mercado aún es sensible a los precios y la adición de tarifas reduciría las ventas y la rentabilidad", señaló la integrante de la asamblea legislativa local Teslyn Barkman.



En declaraciones al diario británico The Times, la dirigente kelper señaló que "el desarrollo de nuevos mercados de exportación fuera de la Unión Europea para productos pesqueros será difícil fuera de los acuerdos de libre comercio que permitan un acceso similar a lo que se disfruta dentro" de ese bloque regional.







A principios de mes, se conoció que dos petroleras de los Estados Unidos abandonaron la explotación de hidrocarburos en la plataforma marina. Se trata de Noble Energy y Edison Internacional, quienes tenían participaciones en la licencia offshore PL001. Esas dos empresas habían sido denunciadas penalmente en 2015 por la Argentina por explorar sin permisos del Gobierno.



La economía de las Islas Malvinas depende en gran medida de la exportación de productos pesqueros a la Unión Europea, generados en un sector del Atlántico Sur cuya soberanía reclama la Argentina. Los kelpers temen que la salida de Gran Bretaña de la Unión Europea los deje sin mercado para sus productos.



Según se indicó, el 94% de las exportaciones de productos pesqueros de las Malvinas, junto con un tercio de su carne, fueron a la Unión Europea en 2017. En tanto, 19% del calamar consumido en Europa es de las Islas Malvinas, señaló el gobierno británico del archipiélago.



Asimismo, el 94% de todas las exportaciones de las Malvinas entran en los mercados europeos y mundiales a través del puerto de Vigo, en España.



Los exquisitos calamares del Atlántico Sur son recolectados por los infleses y enviados a España, donde se envasan y comercializan. Una de las marcas más conocidas es Marfrío, ganadora de varios premios por los productos extraídos de los alrededores de Malvinas.



Meses atrás el gobierno kelper informó una recolección de 43.085 toneladas de calamar Loligo vulgaris en la primera parte de la temporada, que se utilizan como referencia del negocio. Fue la mejor pesca en los últimos cinco años: de extraer 398,2 toneladas por día en 2013 los ingleses pasaron 673,2 toneladas.



En los anterior inicios de temporada (duran entre 50 y 64 días) se pescaron 19.900 toneladas (2013); 28.100 (2014); 19.400 (2015); 22.600 (2016) y 39.400 (2017). La primera carga de este año fue cotizada en u$s 8,3 millones. La otra especie de calamar obtenido es el Illex argentinus.