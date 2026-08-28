A sus 34 años, murió el rey más joven del mundo + Agregar ámbito en









Oyo Niumba se coronó como el monarca más joven del mundo a sus 3 años de edad. Además, pese a su corta edad era uno de los más queridos por la gente de Uganda, su tierra natal.

El rey Oyo Niyimba falleció a sus 34 años y Uganda aún no anunció a su sucesor. Gentileza: NBC News

Oyo Nyimba Kabamba Iguru Rukidi IV, rey de Uganda, falleció este viernes a sus 34 años, informó el primer ministro Calvin Armstrong Rwomiire Akiiki y aún las causas no salieron a la luz. En 1995 se convirtió en el emperador más joven de la historia, a sus 3 años, y se ganó la distinción del Récord Guinness al asumir con reconocimiento oficial.

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Oyo Nyimba era el rey de la zona de Tooro, un pequeño reino de la zona oeste de Uganda que cuenta con más de 2 millones de habitantes. En el año que fue coronado como la nueva majestad se dio por el fallecimiento de su padre, el rey Patrick David Matthew Kaboyo Olimi III.

Oyo Nyimba Kabamba Iguru Rukidi IV. Aún así, cabe recalcar que Uganda se maneja con un gobierno electo encabezado por un presidente, aunque en varias zonas del país se siguen manteniendo los reinos tradicionales, pero no tienen autoridad constitucional. En cambio, ejercen una gran influencia cultural.

Sumada a la información que propagó el primer ministro, también dijo que “la continuidad de la Corona está asegurada”. Si bien todavía no dio el nombre a conocer, informó que en las próximas horas se pondrá en boca de todos en el pueblo: “Su Majestad deja como heredero a un príncipe, cuya identidad se revelará formalmente en el momento oportuno, de acuerdo con las tradiciones y costumbres del Reino de Tooro”, explicó.

El rey querido por la gente de Uganda. A pesar de que todavía no está confirmada la causa de su fallecimiento, varios medios del país africano aseguran que un ministro del gobierno les dio a entender que Oyo estaba pasando por una grave enfermedad y que en las últimas semanas había viajado a Estados Unidos para realizarse un tratamiento.

La importancia de Oyo Niumba en Uganda Más allá de que no era el que dictaminaba las leyes o tenía algún poder en la política, era considerado muy querido en el pueblo que le tocó reinar. En su cumpleaños de 18 asumió formalmente en todas las funciones reales y fue coronado oficialmente en una ceremonia, en donde asistieron distintos dignatarios de Uganda y distintos países. Según el diario ugandés Daily Monitor, dentro de las acciones más destacadas de Oyo estuvo el apoyo a iniciativas centradas en el empoderamiento de los jóvenes, la educación y la conservación del medio ambiente. Oyo Niyimba de chico. Gentileza: Nvested Además, también utilizó el poder que tenía con el pueblo para concientizar sobre el VIH/SIDA y otros problemas sociales que afectan a las comunidades de Uganda. Finalmente, en el anuncio de su muerte, el primer ministro Akiiki llamó al pueblo para despedirlo de manera conjunta: “Hago un llamamiento a todos los habitantes de Tooro para que permanezcan unidos, serenos y en oración durante este momento tan difícil… que su majestad, el rey, descanse en paz eterna”, concluyó.

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