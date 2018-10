Juez que rechazó la prisión de Moyano denunció "amenazas de muerte"

El juez de Avellaneda Luis Carzoglio, que rechazó la detención del dirigente camionero Pablo Moyano, denunció una campaña mediática en su contra y confirmó que su familia recibió "amenazas de muerte".



En una improvisada conferencia de prensa, el magistrado acusó "al personal de la Fiscalía General de Cámara de Lomas de Zamora" por la difusión de la resolución que benefició al secretario adjunto del Sindicato de Choferes de Camiones. "Confirmo el trascendido que se difundió a través de las redes en cuanto a que no he hecho efectivo el pedido de detención", sostuvo el magistrado.



También apuntó contra la Procuración de la Provincia de Buenos Aires por los datos sobre su carrera judicial que circularon en algunos diarios y canales de televisión y que, a su entender, "sólo tenían" las autoridades de este organismo. "A mí no me van a correr con carpetazos", lanzó Carzoglio al tiempo que confirmó que las amenazas de muerte ocurrieron "ya sabiendo los trascendidos" sobre su decisión.



Carzoglio rechazó el pedido de detención de Pablo Moyano, acusado de liderar una asociación ilícita vinculada a negocios del Club Atlético Independiente. En su resolución el magistrado explicó que "no puede involucrarse" al dirigente gremial "en asociación alguna de individuos para cometer delitos y menos en carácter de Jefe".



A la vez, Carzoglio señaló que "las presuntas acciones y conductas de Moyano de ningún modo, y por el momento, pueden considerarse abarcadas" en los delitos que "se le pretenden endilgar". Por otra parte, el juez resaltó que las escuchas telefónicas en las que se basaba la investigación "obedecen a los años 2014, 2015 y 2016, con bastante antelación al inicio de la presente causa".



Además, explicó que la intervención de estos aparatos, así como también de computadoras y otros dispositivos electrónicos, "no se ha cumplimentado con las notificaciones a los defensores particulares correspondientes".



De esta manera, Carzoglio rechazó todas las detenciones y allanamientos solicitados por el fiscal de Lomas de Zamora Sebastián Scalera contra Pablo Moyano y otros involucrados en la causa.