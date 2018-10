Emergencia ambiental en Tierra del Fuego por derrame de 720 mil litros de petróleo

Una planta chilena de petróleo operada por YPF en la zona trasandina de la isla de Tierra del Fuego derramó 720 mil litros de petróleo crudo que afectaron 6.000 metros cuadrados de superficie, según reconocieron funcionarios del vecino país en declaraciones oficiales.



El incidente se registró ayer a la madrugada en la planta Cullén de la Empresa Nacional de Petróleo de Chile (ENAP), operada y mantenida por YPF a través de un contrato de arrendamiento.



El director subrogante de la Oficina Nacional de Emergencia del Ministerio del Interior de Chile (Onemi) Luis Calixto, explicó que el hecho fue descubierto por los trabajadores de la planta "al inicio de sus tareas (de ayer), tras lo cual se activaron los protocolos respectivos".



A su vez, la Secretaría Regional Ministerial de Medio Ambiente de Chile precisó que "la pluma de dispersión (del crudo) alcanzó 2 kilómetros y el derrame se pudo contener en el Río Cullén, por lo que estaría afectado este río y algunas lagunas del sector que no tienen nombre", señalaron las autoridades medioambientales y aclararon que en el lugar "no hay población residente".



"No debería haber una afectación de los cursos de agua hacia el Estrecho de Magallanes o hacia el Océano Atlántico por ahora", afirmó Calixto en declaraciones a Radio Cooperativa. En esa zona existe un río próximo al límite con Argentina.



El funcionario chileno detalló que el problema se había registrado a raíz de una falla en una válvula, y que "el derrame fue significativo" porque en el lugar solo trabaja personal durante el día, y no por las noches.



En tanto, YPF difundió un comunicado oficial sobre el incidente en el que informó que "logró contener un derrame que se generó en instalaciones de la Planta Cullen, ubicada al sur de Chile, operada y mantenida por YPF bajo un contrato de arrendamiento con ENAP".



La empresa argentina agregó que "de inmediato se activó el rol de emergencias y se iniciaron las tareas de remediación", y "al mismo tiempo se dio aviso a las autoridades de aplicación".



"La compañía inició una investigación interna para determinar las causas del incidente", anticipó el comunicado.



La chilena ENAP también emitió una declaración donde sostuvo que "ha colaborado con los trabajos de contención, facilitando todo lo necesario para superar lo antes posible esta situación".