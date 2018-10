En Wall Street dicen que Argentina puede ser el destino "más barato y lucrativo" para inversores de emergentes

Un paper del banco de Wall Street BCP Securities, firmado por su economista en jefe Walter Molano, asegura que la Argentina "no muestra señales de una recesión severa", y que incluso ya hay indicios de un final de la crisis. Tras la devaluación, considera, el país se ha vuelto "más barato" y puede ser "el destino más lucrativo para los inversores de mercados emergentes".



Molano hizo una comparación entre el fin del invierno y la llegada del calor a Buenos Aires con la situación de la economía. Y destacó que la Argentina está en su momento "más barato" desde la crisis de 2001, lo que motoriza una mayor llegada de extranjeros que son quienes ocupan restaurantes y aeropuertos, mientras que los argentinos se quedan en el país por el alto valor del dólar.



Para el economista en jefe de BCP el peso comenzó el año sobrevaluado en casi un 50%, y ahora está "un poco infravalorado". Esto, asegura, atraerá una "ola de turistas" y desalentará la salida de los argentinos del país, lo que mejorará la balanza de pagos. A su vez, el alto tipo de cambio ayudará al ingreso de divisas vía exportación del agro y de gas, fundamentalmente gracias a los yacimientos de Vaca Muerta.



"Todos estos desarrollos apuntan a una disposición soleada para la economía argentina", afirma. Aunque advierte que aún así, la economía "tendrá que soportar un poco de dolor para disfrutar plenamente de los frutos de sus méritos".



Molano recuerda que el plan del Gobierno ante el FMI fue catalogado por los economistas como "de tres ceros", en alusión al déficit, la expansión monetaria, y la intervención en el mercado cambiario.



"Este es un ajuste increíblemente draconiano. Sin embargo, debería estabilizar la economía muy rápidamente y moverla a una senda de planeo sostenible. Una combinación de los mayores impuestos y las reducciones en la inversión del sector público están permitiendo al gobierno hacer su ajuste fiscal", consideró.



Y agregó: "El problema es que tiene que recortar el 2.7% del PIB en el gasto del gobierno y aún intentar ganar las elecciones el próximo año". "Esta es una hazaña que nunca se ha hecho antes. La buena noticia es que la oposición sigue dividida", sostuvo al recordar que el peronismo no encuentra un candidato.



El economista asegura que el gobierno de Mauricio Macri cuenta con el fuerte apoyo de EEUU, porque la administración de Donald Trump considera que la Argentina es "la primera línea de defensa" contra el regreso de las fuerzas de izquierda y el populismo.



Respecto a la puja entre peso y dólar, Molano vaticina que las bandas cambiarias que maneja el Banco Central harán que cuando el billete verde llegue al piso de $ 34 la entidad deberá intervenir y fortalecer sus reservas. "Esto convertirá el peso en uno de los más carry trades más interesantes en el mercado"." Tres cosas harán que el comercio sea más atractivo, las tasas de interés que están por encima 60%, una banda de tipo de cambio que se ajusta solo 3% por mes, a pesar de que la última tasa de inflación fue de 6,5%, y que el Banco Central no tiene limitaciones para la compra de dólares" (en la banda inferior).



"Por lo tanto, Argentina puede convertirse en el destino más soleado, más barato y más lucrativo para los inversores de mercados emergentes", concluye.