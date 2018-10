Barrios de Pie cortó con la CTEP y la CCC para no "recurrir a una vuelta al fracasado proyecto kirchnerista"

Barrios de Pie decidió alejarse de la construcción "Los Cayetanos", que integraba junto a la CTEP y la Corriente Clasista y Combativa (CCC), al advertir que "enfrentar el plan de ajuste" del presidente Mauricio Macri y el FMI no implicar "recurrir a una vuelta al fracasado proyecto kirchnerista".



"A lo largo y ancho del país, venimos reclamando contra el plan de ajuste que está llevando adelante el Gobierno de Mauricio Macri siguiendo las indicaciones del FMI. La pobreza se incrementa, al mismo tiempo que crece la desocupación. Esta situación se va a agravar con las pautas planteadas en la ley de Presupuesto que el último miércoles tuvo media sanción en Diputados, a fuerza de represión ante la movilización popular", sostuvo la coordinadora nacional de Barrios de Pie, Silvia Saravia.



A través de un comunicado, la referente social subrayó que la organización mantiene su "lucha por la plena implementacion de la Ley de Emergencia Social, por el tratamiento de la Ley de Emergencia Alimentaria, por congelar los precios de la canasta básica de alimentos, por frenar los despidos y las suspensiones".



Sin embargo, Saravia advirtió el distanciamiento de Barrios de Pie respecto a la líder de Unidad Ciudadana: "No creemos que el camino alternativo para enfrentar estas políticas neoliberales sea recurrir a una vuelta al fracasado proyecto kirchnerista, que con su extendida corrupción ensució las banderas nacionales y populares, al tiempo que consolidaba la pobreza (que además se pretendía esconder invisibilizando una situación extendida), y reprimiendo a quienes nos manifestábamos en las calles también en esos tiempos".



"No olvidamos el accionar de (el ex secretario de Seguridad) Sergio Berni trasladando a compañeras y compañeros a Campo de Mayo en un operativo irregular", agregó. Ante ello, Barrios de Pie explicitó su alejamiento de la CTEP y la Corriente Clasista y Combativa (CCC): "Lamentamos el rumbo elegido por quienes se alistan para hacer la campaña de la senadora Cristina de Kirchner, encabezados por Juan Grabois y seguido por las restantes organizaciones que integran el espacio de `Los Cayetanos´".



"Vemos esto como un límite concreto para mejorar la situación de vida en nuestros barrios y es por eso que decidimos dejar de ser parte de esta articulación, que cada día resulta más funcional a la política electoral de Unidad Ciudadana. Entendemos que hay que enfrentar fuertemente al Gobierno de Macri y su acuerdo con el FMI, pero sin por ello abonar a un pasado al que no queremos regresar", remarcó Saravia.



La decisión de Barrios de Pie se da escasas horas antes de que Grabois sea uno de los dirigentes que lance el Frente Patria Grande en la ciudad de Mar del Plata. "Este frente es un lugar para todos los que queremos enunciar este posicionamiento de reivindicación crítica y en contra de la guerra judicial que se desató contra Cristina de Kirchner", manifestó el líder de la CTEP en la convocatoria al acto que se realizará hoy.