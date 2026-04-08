La Ruta 66 cumple 100 años y reafirma su lugar como el viaje más icónico para el turismo de EEUU + Seguir en









A un siglo de su creación, la histórica carretera sigue atrayendo viajeros por su legado, sus historias y su impacto en la cultura.

La Ruta 66 une Chicago con Los Ángeles y atraviesa ocho estados.

La Ruta 66 cumple 100 años y mantiene su vigencia como uno de los recorridos más emblemáticos de Estados Unidos, con una historia atravesada por migraciones, cultura popular y transformaciones económicas, mientras miles de viajeros continúan recorriéndola pese a que dejó de ser una arteria clave hace décadas.

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Aunque hoy existen alternativas más rápidas para unir Chicago con Los Ángeles, ninguna iguala el peso simbólico de esta carretera. A lo largo del tiempo, la Ruta 66 fue mucho más que un camino: para el escritor John Steinbeck fue la “Carretera Madre” que condujo a familias enteras hacia California durante la Gran Depresión, mientras que para distintas comunidades representó oportunidades, pero también tensiones y desigualdades.

oltimer-1657275_640 (1) Fue clave durante la Gran Depresión como ruta de migración hacia el oeste. ¿Por qué la Ruta 66 es un símbolo de la historia estadounidense? La Ruta 66 nació en 1926 como una red que unía caminos comerciales y rutas preexistentes con el objetivo de conectar el centro industrial del país con la costa del Pacífico. El empresario Cyrus Avery, considerado el “Padre de la Ruta 66”, impulsó su desarrollo con la idea de fomentar el comercio y unir el mundo rural con nuevas oportunidades económicas.

Con el paso del tiempo, la carretera se convirtió en un ícono cultural. Fue inmortalizada en obras como Las uvas de la ira, de Steinbeck, y en canciones como “(Get Your Kicks on) Route 66”. Durante las décadas de 1940 y 1950, vivió su época dorada, cuando el auge económico permitió que miles de familias salieran a recorrer el país en auto.

ruta 66 La carretera fue inmortalizada en libros, canciones y películas. ¿Qué historias y contrastes atraviesan la Ruta 66? A lo largo de su recorrido, la ruta refleja distintas realidades. Para comunidades indígenas, significó tanto una oportunidad económica como un proceso que dejó huellas de desplazamiento y apropiación cultural. En paralelo, durante la segregación racial, viajeros afroamericanos debían apoyarse en guías como el Green Book para encontrar lugares seguros donde detenerse.

“Especialmente para los viajes de larga distancia, la segregación era un hecho de la vida”, explicó el historiador Matthew Pearce, al recordar las limitaciones que enfrentaban los automovilistas negros. La ruta también se llenó de símbolos del viaje estadounidense: moteles, carteles de neón, estaciones de servicio y atracciones kitsch que definieron su estética. “Es una parte esencial de la cultura y la historia estadounidenses”, señaló Sebastiaan de Boorder, empresario que restauró un motel histórico en Arizona. ruta 66 green book Durante la segregación, viajeros afroamericanos dependían del Green Book para encontrar lugares seguros. ¿Cómo se mantiene vigente a 100 años de su creación? Aunque perdió su estatus de carretera principal en 1985 tras la expansión del sistema de autopistas impulsado por Dwight Eisenhower, la Ruta 66 logró reinventarse como atractivo turístico y patrimonio cultural. Hoy, más del 90% del trazado original en algunos estados sigue siendo transitable, mientras que cientos de edificios y tramos fueron preservados como sitios históricos. Iniciativas locales y privadas han sido clave para evitar su desaparición. Para muchos, el valor de la Ruta 66 no está solo en el camino, sino en lo que representa. “Esta es la carretera de los sueños”, afirmó el historiador Jim Hinckley. A cien años de su creación, la ruta continúa siendo un viaje que mezcla pasado, identidad y aventura en cada kilómetro.