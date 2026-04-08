A más de un mes de su liberación, Javier Milei se muestra con Nahuel Gallo + Seguir en









El Presidente se reunirá este miércoles con el gendarme que pasó 448 días detenido en Venezuela. Será la primera foto oficial desde su regreso y el Gobierno busca darle un respaldo institucional al caso.

Javier Milei recibirá al gendarme Nahuel Gallo.

El presidente Javier Milei mantendrá este miércoles por la tarde una reunión en la Casa Rosada con el gendarme Nahuel Gallo, en lo que será el primer encuentro entre ambos desde su regreso al país, luego de haber permanecido 448 días detenido en Venezuela. La audiencia está prevista para las 16.30 y, según fuentes oficiales, podrían participar también otros funcionarios del Ejecutivo.

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La reunión llega poco más de un mes después de la liberación de Gallo, cuyo caso se convirtió en uno de los episodios diplomáticos más sensibles para el Gobierno en su vínculo con el régimen de Nicolás Maduro. Desde Balcarce 50 señalan que se aguardó este tiempo para que el efectivo pudiera reencontrarse con su familia y atravesar los primeros días de readaptación tras su regreso a la Argentina.

En la Casa Rosada el encuentro también tiene una fuerte carga política y simbólica. La foto con Gallo le permite al oficialismo mostrar cercanía con un caso que generó alto impacto público y volver a poner en escena la confrontación con Caracas, una narrativa que el Gobierno viene utilizando como parte de su discurso regional.

nahuel gallo y patricia bullrich en el senado Nahuel Gallo fue recibido por Patricia Bullrich. Desde su liberación, Gallo ya había sido recibido por autoridades nacionales y había protagonizado una conferencia en el Edificio Centinela, donde relató parte de las condiciones de detención y pidió no olvidar a los presos políticos que aún permanecen en Venezuela.

El caso Nahuel Gallo Nahuel Gallo fue detenido en diciembre de 2024 cuando intentaba ingresar a Venezuela desde Colombia para visitar a su familia. Desde entonces permaneció privado de su libertad durante 448 días en el penal El Rodeo I, en las afueras de Caracas, en un caso que escaló rápidamente a la agenda diplomática entre la Argentina y el régimen de Nicolás Maduro. La Cancillería argentina denunció desde el inicio irregularidades en la detención y reclamó en distintas instancias internacionales por su liberación.

NAHUEL GALLO A CASA 16X9_2 (1) Así regresó Nahuel Gallo al país. Su regreso al país se concretó el 1 de marzo, luego de intensas gestiones diplomáticas e institucionales que incluyeron la intervención de la Asociación del Fútbol Argentino. A su arribo a Ezeiza fue recibido por funcionarios del Gobierno y su hijo y su familia. Días después, durante una conferencia de prensa en el Edificio Centinela, Gallo relató parte de las condiciones de su cautiverio y pidió no olvidar a los presos políticos que aún permanecen en Venezuela, entre ellos otros extranjeros.