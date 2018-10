Para Pinedo, los logros del Gobierno fueron desarmar el "Estado mafioso" y "conquistar la estabilidad económica"

El presidente provisional del Senado y referente de Cambiemos, Federico Pinedo, afirmó que la Argentina logró desarmar el "Estado mafioso" que recibió la administración de Mauricio Macri, al tiempo que destacó que se conquistó "la estabilidad económica".



"Tuvimos dos grandes misiones en el primer mandato. La primera fue transformar un Estado mafioso en un Estado de Derecho. Lo hizo toda la comunidad. No sólo el Gobierno. La segunda pata fue conquistar la estabilidad económica. El liderazgo del Presidente Macri sacó del abismo al país dos veces. Al principio de la gestión levantamos a un metro del piso y ya salimos de la durísima última corrida. Nosotros creemos que vamos a llegar a la estabilidad económica. Lo vamos a hacer", dijo en declaraciones al programa "Esta semana", que conduce Magdalena Ruiz Guiñazú.



Por otra parte, a raíz de las disputas entre la gobernadora María Eugenia Vidal y parte del Ejecutivo por el tema presupuestario señaló: "Parece lógico lo que reclama Vidal. La Provincia de Buenos Aires tiene el 40% de los pobres extremos de la Argentina". Y concluyó anticipando una inminente negociación al respecto: "Hay una discusión pendiente entre la Nación y la Provincia" dijo.



Pinedo también se refirió a los incidentes del último miércoles en la zona del Congreso. "Un grupo patético y violento atacó a la democracia argentina. Hay tipos autoritarios y violentos que si no se hace lo que ellos quieren rompen todo". Sin embargo, también afirmó: "Hay un peronismo democrático y, si bien no me corresponde a mí opinar, creo que tiene la oportunidad de hacer una segunda renovación".



Repecto al Presupuesto, el senador anticipó: "El tema de impuestos va a ser materia de discusión con el peronismo en el Senado".