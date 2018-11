Por devaluación, crecieron 16% vuelos de cabotaje en octubre pero cayeron 8% al exterior

La cifra de pasajeros que viajaron en avión por el país creció 16% interanual en el último mes y se transformó en el mejor octubre de la historia. Se trasladaron 1.336.000 de personas en vuelos de cabotaje. En el acumulado anual, el incremento alcanzó el 13% contra 2017. En el plano internacional, se registró una caída del 8%.



El Ministerio de Transporte divulgó este jueves nuevos datos sobre el sector aerocomercial argentino, elaborados a través de la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA) y del Sistema Integrado de Aviación (SIAC). De ellos se desprende que 1.336.000 personas utilizaron vuelos domésticos para trasladarse por el país, lo cual significó el mejor décimo mes de la historia, superando por 41% a octubre de 2015, cuando viajaron 949.000 pasajeros.



Si se toma en cuenta el total de viajeros de los diez meses transcurridos, 2018 se posisionó 13% por encima de 2017 alcanzando un total de 11.670.000 viajantes conrta 10.310.000 respectivamente.



Asimismo, se registraron máximos mensuales históricos en Córdoba, con 225.900 pasajeros, Mendoza con 138.800, Iguazú con 117.400 y Salta con 107.800 viajantes. También tocaron picos récord a nivel mensual Trelew con 46.000, Corrientes con 15.400 y Catamarca con 6.800.



Por otro lado, el aeropuerto mendocino alcanzó el 19 de octubre su mayor registro de pasajeros diarios, con 7.600. Esto mismo sucedió en igual jornada en Bahía Blanca, con 1.800 pasajeros y Trelew, con un total de 2.100 personas que embarcaron y desembarcaron vuelos en el día 13/10.



En el comunicado difundido por la cartera que conduce Guillermo Dietrich, señalaron que "analizando las principales variaciones por aeropuerto contra octubre 2017, en pasajeros de cabotaje hubo un incremento del 111% para Corrientes, por donde circularon 15.400 pasajeros empujados por la nueva ruta que conecta con El Palomar; +76% para Mar del Plata (34.000 pasajeros); +58% para Santiago del Estero (13.400 pasajeros); +53% para Posadas (29.500 pasajeros) y +45% para Jujuy (33.300 pasajeros)."



Por otro lado, destacaron com "hito" en el mercado de cabotaje "el comienzo de operaciones de Norwegian Argentina el día 16/10, conectando Aeroparque con las ciudades de Córdoba y Mendoza. Hasta fin de mes, más de 9.000 personas ya han volado con dicha aerolínea". Asimismo, remarcaron que a partir a partir de este jueves se sumó "una nueva compañía más, LASA con una fuerte presencia en la Patagonia, conectando Neuquén con Bariloche, San Martín de los Andes, Bahía Blanca, Santa Rosa y Mar del Plata."



Otro aspecto destacado de las cifras difundidas tiene que ver con el número de pasajeros que viajaron de ciudad a ciudad sin pasar por Buenos Aires. "En el mes de octubre, más de 163 mil personas han volado sin la necesidad de conectar vía Aeroparque, Ezeiza o El Palomar, siendo la ruta que une Córdoba con Mendoza la más demandada, con casi 16 mil pasajeros, seguida de Ushuaia con El Calafate, con casi 14 mil", reza el comunicado. En tanto que en el acumulado anual ya son más de 1,34 millones de personas las que han volado en forma directa ciudades del interior, significando un crecimiento del 118% contra los primeros diez meses del 2015, cuando el número no superó los 617.000 pasajeros. "Algunas de estas rutas presentan una importante suba respecto de los pasajeros que volaron en octubre del 2017, siendo las más destacadas Bariloche - Córdoba muestra un crecimiento del 195%, alcanzando 8.200 pasajeros; Córdoba - Tucumán, del 93%, con 6.500 pasajeros y Córdoba - Iguazú, con un alza del 64% y 7.700 pasajeros", informaron.



En cuanto al plano internacional, octubre registró una caída del 8% respecto a igual mes de 2017. Sin embargo, si se tiene en cuenta el acumulado del año, más de 12,57 millones de pasajeros han conectado con el exterior, cifra un 4% superior a la registrada en igual período del 2017.



Sobre ese total, más de 2 millones de pasajeros volaron desde y hacia ciudades del interior del país sin conectar con Buenos Aires, superando a los 1,65 millones del 2017 en un 22% y a los 803 mil del 2015 en un 149%. En particular en el mes de octubre fueron más de 168 mil personas. Las rutas más utilizadas son las que unen las ciudades de Mendoza y Córdoba con Santiago de Chile: con 31 y 19 mil pasajeros, respectivamente, escoltadas por Mendoza - Lima (11.800 pasajeros) y Córdoba - Panamá (9.000 pasajeros).