Wall Street extiende las subas ante la salida a bolsa de SpaceX y el petróleo toca su nivel más bajo en tres meses + Agregar ámbito en









Las bolsas mundiales suben y el petróleo se desploma por las nuevas esperanzas de un acuerdo de paz entre Irán y Estados Unidos, mientras los inversores aguardan el muy esperado debut bursátil de SpaceX, una vez que abra Wall Street.

Wall Street aspira a cerrar una semana al alza. Reuters

Los principales índices de Wall Street operan al alza en la preapertura de este viernes, en una jornada que estará marcada por la Oferta Pública Inicial (IPO, por sus siglas en inglés) de la empresa tecnológica SpaceX, propiedad de Elon Musk. A eso se le agregan las renovadas esperanzas de los inversores respecto a un acuerdo entre EEUU e Irán, lo que lleva a los precios del petróleo a su nivel más bajo en dos meses.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

El presidente estadounidense, Donald Trump, canceló nuevos ataques contra Irán, reduciendo así los temores de una escalada de hostilidades tras los ataques recíprocos ocurridos a principios de semana. Afirmó que un acuerdo de paz podría firmarse este mismo fin de semana, a pesar de que Teherán declaró que aún no había tomado una decisión definitiva sobre el pacto.

Un alto funcionario iraní indicó anoche que es probable que se alcance un acuerdo, según declaró un representante del G7 a Bloomberg. Otro representante del G7 afirmó que probablemente se formalizará mediante un memorando de entendimiento, en lugar de un acuerdo definitivo.

El crudo Brent — de referencia en gran parte del mundo, incluida Argentina — cae 2,9% hasta u$s87,7 el barril, mientras que el crudo estadounidense retrocede 3%, hasta los u$s84,5 el barril, su nivel más bajo desde el 4 de marzo. Por su parte, los rendimientos del Tesoro de EEUU — el termómetro de la economía global — caen levemente en el arranque de la jornada.

energia petroleo balanza comercial El petróleo retrocede a su nivel más bajo desde principios de marzo, durante las primeras semanas de la guerra. Depositphotos

Las claves de la jornada en los mercados La enorme salida a bolsa de SpaceX también tiene el potencial de marcar la pauta en los mercados globales. La salida a bolsa de SpaceX recaudó la cifra récord de u$s75.000 millones, valorando al fabricante de cohetes y naves espaciales en u$s1,77 billones de dólares. En este contexto, el índice que agrupa a las empresas más importantes de la bolsa de Nueva York el S&P 500 sube 0,44% en el "premarket", mientras que el Nasdaq Composite, dedicado al sector tecnológico, aumenta 0,34%. Por su parte, el índice industrial Dow Jones se mueve 0,56% al alza. En Europa, el Euro Stoxx sube 1,78%. A nivel local, las subas son generalizadas: el DAX alemán aumenta 1,59% y el CAC francés acompaña con 1,79%. Por fuera de la eurozona, el FTSE del Reino Unido sube 1,14%. En China, el Hang Seng de Hong Kong subió 1,93%, mientras que la bolsa de Shanghái aumentó 1,12%. Mientras, el Kospi surcoreano saltó 4,63% y el Nikkei 225 japonés aumentó 2,87%.