Selección argentina, EN VIVO: Scaloni empieza a definir la formación para el debut ante Argelia

La espera terminó y ya comenzó el Mundial 2026. Mientras millones de hinchas de todo el planeta ponen la mirada en el inicio de la Copa del Mundo, Lionel Scaloni enfrenta los últimos días antes del debut de la Selección argentina con algunos detalles por definir y la tranquilidad de haber recibido señales positivas durante la preparación.
El conmovedor posteo de Lionel Messi con guiño al Indio Solari a días de debutar en su sexto Mundial
A días del debut de la Selección argentina en el Mundial 2026, Lionel Messi publicó un video de entrenamiento en sus redes sociales con un detalle que no pasó inadvertido: eligió una canción del Indio Solari para musicalizar las imágenes.