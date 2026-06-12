Selección argentina, EN VIVO: Scaloni empieza a definir la formación para el debut ante Argelia

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La imagen del Dibu Martínez que generó preocupación en la Selección

Una de las principales incógnitas sigue siendo la evolución física de Emiliano “Dibu” Martínez, quien se recupera de una fractura en el dedo anular de la mano derecha.

Aunque el arquero campeón del mundo mostró importantes avances en los últimos entrenamientos, una situación ocurrida durante la práctica de este jueves despertó cierta preocupación entre quienes seguían de cerca los movimientos del plantel.

Dibu Martínez dolorido Selección Dibu Martínez sufrió una molestia en el entrenamiento del jueves. X

Martínez dejó atrás la férula que había llevado durante los últimos días y comenzó a trabajar con los dedos vendados, una alternativa que le permitió recuperar movilidad y volver a utilizar ambos guantes de arquero.

Sin embargo, durante uno de los ejercicios de la jornada, el arquero intervino en una acción utilizando su mano derecha para contener una pelota. Inmediatamente después de la atajada, se tomó la zona afectada y permaneció algunos segundos inmóvil sobre el césped, una escena que no pasó desapercibida para quienes observaban la práctica.

La imagen generó cierta inquietud debido a la cercanía del debut mundialista y a la importancia que tiene el arquero dentro del esquema de Lionel Scaloni.