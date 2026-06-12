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12 de junio 2026 - 09:57

Selección argentina, EN VIVO: Scaloni empieza a definir la formación para el debut ante Argelia

Scaloni define la formación, sin Tagliafico, para el debut ante Argelia

Scaloni define la formación, sin Tagliafico, para el debut ante Argelia

Por @Argentina

El técnico argentino ultima detalles y busca despejar las últimas dudas en el equipo argentino a pocos días del debut ante Argelia. Nicolás Tagliafico es una de las dudas más importantes.

El entrenador anunció la convocatoria de Marcos Senesi en reemplazo de Leonardo Balerdi, quien quedó fuera de la lista por lesión. Los jugadores que continuan en observación son Julián Álvarez, Leandro Paredes y Dibu Martínez, aunque el arquero hoy volvió a entrenarse con guantes en ambas manos. Y a ellos se suma la preocupación por Nicolás Tagliafico que sufrió un desgarro y Nicolás González con una sobrecarga.

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El conmovedor posteo de Lionel Messi con guiño al Indio Solari a días de debutar en su sexto Mundial

A días del debut de la Selección argentina en el Mundial 2026, Lionel Messi publicó un video de entrenamiento en sus redes sociales con un detalle que no pasó inadvertido: eligió una canción del Indio Solari para musicalizar las imágenes.

lionel messi (1)

Leé la nota completa acá.

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La imagen del Dibu Martínez que generó preocupación en la Selección

Una de las principales incógnitas sigue siendo la evolución física de Emiliano “Dibu” Martínez, quien se recupera de una fractura en el dedo anular de la mano derecha.

Aunque el arquero campeón del mundo mostró importantes avances en los últimos entrenamientos, una situación ocurrida durante la práctica de este jueves despertó cierta preocupación entre quienes seguían de cerca los movimientos del plantel.

Dibu Martínez dolorido Selección
Dibu Martínez sufrió una molestia en el entrenamiento del jueves.

Dibu Martínez sufrió una molestia en el entrenamiento del jueves.

Martínez dejó atrás la férula que había llevado durante los últimos días y comenzó a trabajar con los dedos vendados, una alternativa que le permitió recuperar movilidad y volver a utilizar ambos guantes de arquero.

Sin embargo, durante uno de los ejercicios de la jornada, el arquero intervino en una acción utilizando su mano derecha para contener una pelota. Inmediatamente después de la atajada, se tomó la zona afectada y permaneció algunos segundos inmóvil sobre el césped, una escena que no pasó desapercibida para quienes observaban la práctica.

La imagen generó cierta inquietud debido a la cercanía del debut mundialista y a la importancia que tiene el arquero dentro del esquema de Lionel Scaloni.

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Por qué Scaloni eligió a Marcos Senesi para completar la lista del Mundial

A pocos días del debut de la Selección argentina en el Mundial 2026, Lionel Scaloni tomó una decisión importante para completar la lista definitiva de convocados. El entrenador optó por citar a Marcos Senesi como reemplazante de Leonardo Balerdi, quien quedó fuera de la nómina por cuestiones físicas.

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Senesi completa la lista de la Selección Argentina.

Senesi completa la lista de la Selección Argentina.

La elección no fue casual. El cuerpo técnico analizó distintas alternativas y terminó inclinándose por el defensor recientemente incorporado al Tottenham de Inglaterra debido a una combinación de factores vinculados a las lesiones y a la versatilidad de varios integrantes del plantel.

Según informó el periodista Gastón Edul, uno de los elementos que influyó en la decisión fue la situación física de Nicolás Tagliafico. El lateral izquierdo sufrió una lesión durante el amistoso disputado ante Honduras, encuentro que Argentina ganó por 2-0 el pasado sábado, y su presencia en el debut frente a Argelia quedó seriamente comprometida.

Ante este escenario, Scaloni y sus colaboradores comenzaron a evaluar variantes para reforzar la estructura defensiva del equipo.

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Emiliano “Dibu” Martínez se entrenó con dos guantes y sin yeso

A cinco días del debut frente a Argelia, el cuerpo médico de la selección le realizó estudios a Emiliano Martínez este jueves y decidió retirarle el yeso del dedo anular de la mano derecha. En el entrenamiento de esta tarde ya practicó con guantes en ambas manos.

Los estudios arrojaron buenos resultados. Se empezó a formar el callo óseo en la fractura que esperaban los médicos. Dibu pudo volver a entrenar a la par de sus compañeros y ya se encuentra en la última etapa de su recuperación.

Martínez deberá utilizar la protección debida en el área, pero todo indica que volvería a la titularidad en el debut argentino en el Mundial 2026 el martes a las 22.

Dibu Martínez 2
Martínez realizando ejercicios diferenciados con los pies por su fractura en el dedo anular de la mano derecha.

Martínez realizando ejercicios diferenciados con los pies por su fractura en el dedo anular de la mano derecha.

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Nicolás Tagliafico preocupa en la Selección argentina: sufrió un desgarro y podría perderse dos partidos

nicolas tagliafico

Nicolás Tagliafico y Nicolás González encendieron este jueves las alarmas en la Selección argentina en Kansas, donde se entrenaron de manera diferenciada y serán sometidos a estudios médicos, a menos de una semana del debut ante Argelia por el Mundial 2026.

Si bien en el cuerpo técnico de Lionel Scaloni consideran que no corre riesgo la participación de ambos en la Copa del Mundo, las molestias físicas podrían dejarlos afuera del estreno del próximo martes, en el inicio de la defensa del título conseguido en Qatar 2022.

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