El parche especial que lucirán Lionel Messi, Dibu Martínez y otros ocho jugadores de la Selección argentina en el Mundial 2026

La FIFA lanzó una nueva campaña por la cual los debutantes en mundiales deberán usar una insignia especial. Pero también el capitán y el arquero llevarán parches distintivos.

La Selección argentina está a unos días de comenzar su camino en la defensa de la Copa del Mundo y la FIFA implementó unos parches obligatorios que tendrán que usar los jugadores que hayan ganado una distinción en el certamen pasado y los que debuten en la cita mundialista a partir de 2026 en Estados Unidos, México y Canadá.

En el caso de la Albiceleste, ocho futbolistas usarán la insignia en el costado de la manga de la camiseta. Se trata de Juan Musso, Marcos Senesi, Facundo Medina, Valentín Barco, Nicolás González, Giuliano Simeone, Nicolás Paz y José Manuel López, quienes participarán por primera vez en un Mundial.

Por otro lado, Lionel Messi también llevará dos parches distintivos. Uno será por haberse convertido en el mejor jugador del Mundial 2022 y el otro por ser el jugador con más Mundiales en la historia, junto con el "Memo" Ochoa y Cristiano Ronaldo. Además, el 10 no será el único, debido a que el “Dibu” Martínez también portará uno por ser el Guante de Oro en Qatar.

Esta iniciativa comenzó a utilizarse en la NBA para los jugadores que hayan ganado una distinción en la temporada regular, ya sea el máximo anotador, mejor debutante o último campeón para enriquecer la narrativa visual del torneo. Posteriormente, la Ligue 1, el torneo de Francia, comenzó a utilizar esta temporada un parche en el pecho de un jugador: El goleador momentáneo del torneo.

Uno de los jugadores que lo llegó a usar fue el argentino Joaquín Panichelli, que antes de su lesión de ligamentos estaba imparable y fecha tras fecha le hacía honor al emblema. La gracia de esto, es que en cada jornada un jugador distinto lo podía portar, como sistema motivador.

Panichelli goleador

En cuanto a la Selección Albiceleste, los 26 jugadores convocados tendrán que utilizar el conocido parche de campeón en el pecho, tal como lo vienen haciendo en todos los partidos que disputaron desde que salieron campeones en Qatar 2022. La primera vez en la historia que se hizo una conmemoración como esta fue en 1924, cuando la liga italiana lo introdujo para el último campeón del Scudetto, haciendo referencia a los rangos de las fuerzas militares. Y la primera vez que se hizo para el campeón de un Mundial, también fue para Italia, en 2007, tras salir campeones en Alemania 2006.

En cuanto a la distinción de clubes, se comenzó a utilizar en 1993 cuando la UEFA decidió hacer lo propio para el campeón de la Champions League, y en el 2000, le hicieron uno de honor a los campeones que hayan ganado cinco o más veces el trofeo. Y en Argentina se comenzó a usar después de que Boca haya salido campeón de la Superliga en la temporada 2018/2019.