Prat Gay cuestionó la política monetaria y advirtió que las consecuencias "van a ser muy duras"

El ex ministro de Hacienda y Finanzas de Cambiemos, Alfonso Prat Gay, advirtió que "van a ser "muy duras" para la gente las consecuencias del plan monetario que el Gobierno puso en marcha en octubre.



El ex funcionario indicó que la crisis de balanza de pagos que se gestó durante 2017 y terminó de manifestarse este año parece haber llegado a su fin con este programa monetario, que busca secar la plaza de pesos para evitar tensión en el frente cambiario.



"Lo que vamos a ver de ahora en más son las consecuencias, no solamente de la crisis, sino también del camino elegido para resolverlo, un camino muy duro", afirmó el economista que actualmente asesora a la UCR.



En ese sentido, Prat Gay indicó que el Fondo Monetario Internacional "cuando plantea el cambio de régimen monetario usa como ejemplo tres experiencias, que son la de México en 1995, la de Indonesia en 1997 y la de Turquía en 2001".



"En todos los casos bajar la inflación implicó un costo muy alto en términos de actividad económica, entre 10 y 20% de caída del PBI. Y cuando se ven las proyecciones del Fondo para este año y el próximo con una caída del consumo de 15% en términos reales y fuertes caídas en los niveles de inversión", explicó.



En declaraciones al diario Clarín, Prat Gay dijo que finalmente se logró contener lo que fue una crisis tradicional de balance de pagos, pero aclaró que ahora los argentinos tendrán que "convivir con las consecuencias de esa crisis".



"Se habla mucho del déficit fiscal y Argentina este año va a tener en promedio el mismo déficit fiscal que el promedio de América Latina. Pero tenemos una inflación que este año va a ser 7 veces mayor que el promedio de América Latina y un déficit comercial que es 3 veces y medio del resto de la región", dijo.