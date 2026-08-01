Luis Caputo defendió la reforma del BCRA y aseguró que Javier Milei "no tiene reemplazo"

El ministro de Economía defendió la prohibición de financiar al Estado mediante emisión monetaria y descartó cambios en el programa fiscal durante 2027. También aseguró que actualmente existe un excedente de divisas.

El ministro de Economía, Luis Caputo , respaldó el proyecto para reformar la Carta Orgánica del Banco Central presentado por Javier Milei y afirmó que la iniciativa permitirá limitar la emisión monetaria y evitar que futuros gobiernos vuelvan a utilizarla como una herramienta para financiar el déficit.

Durante una entrevista televisiva, el funcionario sostuvo que el objetivo es eliminar el denominado “impuesto inflacionario” y establecer reglas que trasciendan a la actual administración. Según planteó, el alcance de los cambios debe analizarse con una perspectiva de largo plazo, ya que busca condicionar el funcionamiento de la autoridad monetaria durante las próximas décadas.

La iniciativa anunciada por Milei establece que la única misión del Banco Central será preservar el valor de la moneda y prohíbe el financiamiento directo o indirecto al Tesoro, las provincias y los municipios. También restringe la compra de títulos públicos en el mercado primario y modifica las condiciones para remover al presidente y al directorio del organismo.

Caputo descartó, además, que el Gobierno pueda modificar su política de equilibrio fiscal ante las elecciones presidenciales del año próximo, aunque reconoció que los períodos electorales suelen presentar mayores dificultades para la economía.

El ministro se mostró convencido de que el mandatario conseguirá un nuevo mandato y aseguró que no comparte los análisis que anticipan un deterioro económico como consecuencia del proceso electoral.

“No tengo ni siquiera una mínima duda de que Milei va a ser reelecto en 2027. No lo digo por sesgo. Obviamente, tengo más información que la gente”, afirmó.

Luis Caputo sostuvo que Javier Milei es la figura central para garantizar la continuidad del programa económico.

Caputo también rechazó las proyecciones de los consultores que anticipan un cambio en el rumbo económico durante el próximo año. “No va a pasar nada de lo que la gente cree”, aseguró y sostuvo que el Presidente seguirá siendo una figura central para mantener el equilibrio fiscal. “Por los próximos cinco años, la persona fundamental es el Presidente, no tiene reemplazo”, remarcó.

Al ser consultado sobre su continuidad ante un eventual segundo mandato, el titular del Palacio de Hacienda relativizó su importancia dentro de la administración y aseguró que no tiene previsto presentarse como candidato en las próximas elecciones.

“La única persona importante es el Presidente. Yo soy ministro, es irrelevante. Todos colaboramos con el Presidente y lo único que me interesa es que al país le vaya bien”, señaló. En esa línea, definió a los ministros como “fusibles” y sostuvo que ninguno resulta imprescindible para la continuidad del programa económico.

Caputo aseguró que el Banco Central compra u$s100 millones por día

El ministro también destacó la disponibilidad de divisas y contrapuso la situación actual con las restricciones cambiarias aplicadas durante la gestión anterior. Según afirmó, las personas pueden comprar dólares para ahorrar, las empresas tienen la posibilidad de distribuir dividendos y los importadores acceden a las divisas necesarias para realizar sus operaciones.

“Hoy hay dólares. Antes, si querías dólares, tenías que ir al mercado negro y pagar tres veces lo que valía en el mercado oficial”, cuestionó.

Caputo aseguró que la oferta supera actualmente a la demanda y señaló que el Banco Central compra, en promedio, u$s100 millones diarios. Además, consideró que la disponibilidad de divisas está vinculada con el desempeño de sectores que impulsan el ingreso de dólares y contribuyen a mejorar la previsibilidad de la economía.

Por último, el funcionario se refirió al aumento de la morosidad y confió en que comenzará a reducirse a partir de las refinanciaciones ofrecidas por las entidades financieras, con plazos más extensos y tasas de interés más bajas.

Sin embargo, descartó una intervención directa del Gobierno al considerar que se trata de acuerdos entre privados. “Si yo te ayudo a vos, ¿por qué no lo voy a ayudar a él? Es difícil, es un tema entre privados. Sí hablamos con los bancos para que refinancien en plazos más largos”, concluyó.