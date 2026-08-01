Luis Caputo descartó ayuda para las familias endeudadas: "Es un tema entre privados" + Agregar ámbito en









El funcionario sostuvo que la problemática se irá solucionando porque los bancos están "haciendo un esfuerzo" para refinanciar a tasas más bajas y razonables.

El ministro de Economía Luis Caputo. Mariano Fuchila

El ministro de Economía, Luis Caputo, descartó el viernes que el Gobierno tome alguna medida de ayuda para las familias endeudadas. "Es un tema entre privados", afirmó y desligó al Estado de cualquier responsabilidad. A pesar del crecimiento de la morosidad, el funcionario pronosticó que se ”irá normalizando” porque los bancos “están haciendo un esfuerzo”.

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En el último tiempo, la morosidad se ha convertido en un gran problema para muchas familias. El Informe sobre Bancos del BCRA correspondiente a mayo de 2026, publicado el 24 de julio, confirmó que el ratio de irregularidad total se ubicó en 7,7%, con un alza de 0,4 puntos porcentuales (p.p.) respecto de abril y de 5,1 p.p. interanual. Ante esta situación, muchos bancos públicos y privados están realizando planes de deuda para encauzar el tema.

Consultado por la señal A24, el ministro Caputo quitó responsabilidad al Estado por este problemática. “Tampoco hay mucho en lo que nosotros podamos hacer ahí”, afirmó y luego agregó: "Es un tema entre privados".

Para reafirmar la postura oficial sobre el tema, recordó que le habían advertido a los bancos sobre los peligros de realizar prestamos a tasas altas. “Nosotros en su momento le dijimos a más de un banco ‘Escúchame, si estás prestando plata al 10% mensual y los sueldos crecen al 2, lo más probable es que esta gente no te pague”, dijo.

"La mora se irá normalizando" A pesar del crecimiento de la morosidad, el ministro se mostró optimista. “La mora con el tiempo va a ir cayendo”, afirmó y confió en que se ”irá normalizando” gracias al esfuerzo que están realizando los bancos.

Luego apuntó contra quiénes tomaron créditos que hoy no pueden pagar. “Cada uno nos tenemos que hacer cargo de nuestras decisiones porque, si yo te ayudo a vos porque tomaste mal un crédito, y yo no sé si vos tomaste mal el crédito porque no llegabas a fin de mes o porque alguien te había contado que mi ley se iba y el dólar se iba a ir a 3.000...”.