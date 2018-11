Cassinotti, jefe del PAMI: "Bajará el costo de los medicamentos porque se eliminan los intermediarios"

El director ejecutivo del PAMI, Sergio Cassinotti, dijo que el acuerdo de compra directa a los laboratorios "permitirá bajar el costo de los medicamentos porque elimina los intermediarios", y destacó que el organismo "logró equilibrio presupuestario y no necesitará auxilio financiero del Estado". Esto es debido a que el PAMI ya firma contratos individuales con los laboratorios.



"El costo del medicamento para el afiliado hoy, con la licitación que hemos hecho, está siendo más barato también para otras obras sociales, gracias al ´efecto PAMI´", destacó.



Explicó que el organismo, la obra social más grande de América Latina, con cinco millones de afiliados, es un "referente de precios en el mercado, por el gran volumen de compra que tiene, ya que el 40% de los medicamentos los consumimos nosotros".



"Cuando negociamos con un laboratorio y no con una cámara, que agrupa a 50 ó 60 laboratorios, lo que hacemos es que los que son muy pequeños o medianos, compitan con precios más bajos, de igual a igual con los grandes laboratorios, y no que éstos manejen la gran porción del mercado", subrayó el funcionario durante una entrevista con la agencia NA.



Explicó que si el PAMI adquiere los "marcapasos o los audífonos a quien lo produce, por qué le tiene que comprar los medicamentos a un intermediario, que es un conjunto de empresarios que manejan el mercado".



"Desde hoy se le compra al laboratorio que lo produce y se acabó la cámara", dijo al defender el nuevo sistema.



Cassinotti destacó que "tras quince meses de gestión logramos, desde julio, que el PAMI, tenga las cuentas equilibradas, después de nueve años, y estamos convencidos de que no vamos a necesitar ningún aporte del tesoro nacional y nos vamos a manejar con el presupuesto que tenemos".



"Esto es importante porque el PAMI tiene el quinto presupuesto más grande del país, este año llega a 145.000 millones de pesos, lo que pasa es que nunca alcanzaba por los mal manejos administrativos del pasado".



Consideró que "haciendo una política de austeridad se puede tener equilibrio financiero sin recortar prestaciones, ni sacando medicamentos, al contrario en febrero pusimos 2.000 prótesis y en septiembre 5.300 y ahora entregamos muchos más medicamentos que antes, totalmente gratuitos".



El director Ejecutivo de PAMI explicó que "se solucionó el problema con las farmacias, estamos pagando puntualmente las ventas y refinanciamos en diez cuotas una deuda vieja, de las que ya se pagaron tres puntualmente".



Indicó también que se solucionaron los problemas con los municipios bonaerenses al explicar que les "pagamos a todos los hospitales, los municipales están cobrando todos los meses y no hay ningún problema. Había deudas viejas, de gestiones anteriores a este gobierno y estamos haciendo planes de pago con ellos y se los estamos pagando".



Señaló que en el organismo "no había control y mucho abuso, porque había gente que tenía medicamentos gratis y no estaban en condiciones de vulnerabilidad social".



"Había afiliados que tenían un prepago, un auto nuevo o más de una vivienda y el medicamento gratis, y lo que se pretende es que eso le llegue al más necesitado, al que cobra como máximo una jubilación y media, y no al que cobra 60 mil pesos", indicó.



"Lo que se pretende es que si un afiliado tiene un prepago por el que paga por mes alrededor de 14 mil pesos, pague el medicamento con el 50% de descuento y no que sea gratis", señaló.



"Nosotros llegamos al más necesitado con bolsones de comida, con medicamentos gratuitos y en eso el presidente Mauricio Macri insiste en prestarle atención y ayudar al que más necesita, y hay una decisión en ese sentido", señaló.



Explicó que el organismo implementó una planilla de vulnerabilidad "donde están las condiciones que tiene que tener el afiliado para poder acceder al medicamento gratuito".



Cassinotti señaló que "la mejor situación financiera, traerá en el futuro mejores beneficios y estamos tratando de que haya mejor calidad de prestaciones, porque si yo pago puntualmente puedo exigir que nuestro nivel sea mayor en las prestaciones y se beneficie el afiliado".



Adelantó que el nivel de auditorías "también es más intenso, este año ya llegamos a las 30 mil, y eso es clave porque tenemos que controlar que el afiliado reciba lo que tiene que recibir".